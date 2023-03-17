【西甲】畢爾包半場和可再追

今晚西甲獨腳戲，華拉度列主場迎戰畢爾包。華拉度列現居聯賽榜下游，有護級壓力，主場出擊更加要把握搶分機會，畢爾包作客穩字行先，佢哋習慣謀定後動，近5仗作客全開半場和，值得再追。（Now632周六凌晨4時直播）

華拉度列由「大哨」朗拿度做班主，球隊於前季降班，一季後極速反彈，今季重返西甲，但係西甲競爭激烈，佢哋依家距離降班區只多2分，唔想做「升降機」就要全力搶分。球隊近期靠主場搵食，近3仗主場取得2勝1和連搶7分，不過今場有馬田康格拿同洛基美沙停賽，加上球隊本身攻力疲弱，至今僅入19球，係西甲攻力最弱球隊之一，想贏唔係咁易。

畢爾包由前巴塞主帥華爾維迪執教，聯賽排第9，成績唔差，不過近期陷入低潮，近5仗僅得1和4負，包括西班牙盃出局，當中4場交白卷，攻力下降問題唔易解決，今場有首席射手奧漢辛斯特停賽1場後復出，相信對進攻有一定幫助，但要作客贏波仍然有阻力。華爾維迪作風穩陣，鍾意睇定嚟食，特別係作客會守住先，近5仗作客全開半場和，當中近3仗半場同對手踢成0比0，預計今仗係悶戰場合，開出半場和機會高唱入雲。

直播表

周五 4:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 威靈頓鳳凰

無線myTV Super

周六 1:30am 意甲 薩斯索羅 對 史柏斯亞

now 639

周六 1:30am 德乙 海登咸 對 卡爾斯魯厄

OnTV東網

周六 3:45am 意甲 阿特蘭大 對 安玻里

now 638

周六 4:00am 英超 諾定咸森林 對 紐卡素

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周六 4:00am 西甲 華拉度列 對 畢爾包

now 632

周六 4:00am 法甲 里昂 對 南特

now 639/714