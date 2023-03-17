大專足球　決賽重返旺角場　眾將齊感興奮

「2022-23年度大專盃足球決賽」於周六（18日），相隔3年再次重返旺角大球場舉行，並自疫情後首次重新開放予觀眾入場，球迷可以比賽當日上午11時起在場外免費領取門票，惟數量有限，派完即止。頭場下午12時30分女子組冠軍戰上演去屆「翻版戲碼」，衞冕的香港城市大學硬撼香港理工大學；尾場下午3時30分男子組則由香港理工大學惡鬥香港大學，兩場大戰一觸即發！(港台電視32周六下午12時25分起直播)

理大男足對上兩屆分別於4強及分組賽止步，陣中效力傑志的後衞曾以行（Ellison），對今年能夠帶領球隊重返決賽表示開心，但他透露自己剛完成手術，今場肯定缺陣，只能在看台上打氣，希望隊友可以「踢埋自己個份」。Ellison認為兩隊實力不相伯仲，爭勝心反而屬於贏波關鍵，作為副隊長的他，相信球隊有力捧走冠軍：「大家都為呢隊波付出咗好多時間、心力，尤其練完超聯好攰，都會再一齊出黎練波，目標就係為咗贏大專，所以火同慾望我唔擔心。我覺得今場唔需要諗太多，做好自己就得，最緊要係唔好驚，好好享受喺旺角場呢個大場面踢波。」

港大男足4強於互射12碼階段淘汰衞冕冠軍城大，連續3年殺入決賽，加上今次有機會首次在旺角大球場獻技，就連陣中效力港超聯球隊晉峰的中場劉君正，賽前亦直言感到十分期待：「自從開始踢超聯，有好多機會喺旺角場踢，但以大學隊呢個身份踢係第一次。我覺得都幾特別同埋有意義，因為前兩年即使入咗決賽都係喺聯校運動場踢，而且仲要係閉門作賽，今次更加有決賽嘅味道。」面對坐擁多名超聯兵的理大，「君正」提醒隊友必須盡快入局，並以平常心應戰，有信心可以重奪失落一屆的冠軍。

城大女足力爭衞冕，隊長兼效力甲組傑志的前鋒李穎欣，形容球隊在今屆大專表現十分出色，即使決賽再次面對實力強勁的理大，依然信心十足：「人數上我哋得13至14個球員，對比後備兵源充足嘅理大，確實係有少少輸蝕，但係我哋有鍛練體能，絕對可以應付全場比賽。當然理大整體能力同個人技術都不容忽視，隊中大部份都係香港代表隊成員，好需要去提防。」「穎欣」過往曾經隨港隊踏足旺角場，但大專賽事則為首次，她坦言感到十分興奮：「因為今年係自己最後一年代表城大，另外好開心終於可以比到其他人，包括我嘅親朋戚友，去旺角大球場欣賞本地女足賽事，可以話係踏出咗一大步。」

至於理大女足主力兼效力甲組大埔的中場曾柏同，則對今年女子組決賽於旺角場上演，感到別具意義：「無錯今次係我人生第一次踢旺角場，幾年前曾經有機會，但因為疫情取消咗，當時都覺得好可惜。對香港人，特別係女足球員嚟講，可以係旺角場踢波並唔係易事，到時預咗大家都會緊張。」「柏同」又大讚球隊人腳不俗，只要稍作改善的話，有信心可以成功復仇，一吐上屆決賽不敵城大的烏氣：「先前淘汰賽階段，我哋出現熱身不足或者唔集中嘅問題，導致開段搞到自己好辛苦，甚至先失波，大家今場唔好輕敵，同埋都要小心對方嘅個人突破同反擊。」