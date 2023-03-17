為不能跑的人而跑！魏賡約埋你跑World Run

全球唯一冇終點的公益路跑賽Wings for Life World Run將於5月7日舉行。上屆香港APP Run冠軍魏賡將會再挑戰自己，力圖爭取衞冕兼挑戰世界跑手，並邀請大家一起參賽、突破個人紀錄。

香港長跑好手魏賡去年以52.13公里贏得總冠軍，他的成績更在全球排名34。他表示：「舊年跑出52公里的成績，其實我也很滿意。今年我希望比上年跑多4公里，即是56公里。不過，香港5月的天氣比較暖及濕度高，所以挑戰性比較大。」他指出，Wings for Life World Run是一項非常特別的賽事，每個人的完賽距離都不同，適合不同程度的跑手，新手可以去嘗試跑步這項運動，有經驗的跑手就可以挑戰自己，跑出個人紀錄，希望大家可以踴躍參賽，因為賽事報名費將全數撥捐Wings for Life脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。

香港APP Run現已接受報名，立即登入 https://www.wingsforlifeworldrun.com/zh/locations/hong kong 無論你身處何地，都可以與世界各地的健兒在同一時間起步，一同為不能跑的人而跑。Wings for Life World Run香港APP Run，報名費用只需港幣$109（美金14元）首300名登記的跑手可免費獲得Wings For Life跑手T shirt。至於路線將定於中環海濱長廊近摩天輪為起點，跑手亦可以選擇自定路線，只要準時於香港時間晚上7點開啟活動手機APP便可以與全球選手同步起跑。

Wings for Life World Run自2014年起舉辦，獲得來自全球195個國家、地區超100萬的跑手參與，並為Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得3830萬歐元。今年被喻為旗艦跑的實體賽事將分別在奧地利維也納、克羅地亞、德國慕尼克、波蘭波兹南、斯洛文尼亞盧布爾雅那及瑞士楚格舉行。未能前往這6個國家參賽的朋友亦可透過Wings for Life World Run手機APP參賽 無論你身處何地，都可以與世界各地的健兒在同一時間起步，一同為不能跑的人而跑！

一如以往，APP Run的參加者在比賽開始前啟動Wings for Life World Run APP ，並

開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號 (Catcher便會在開賽後30分鐘起步，並以時速 14公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。

去年活動獲得來自全球192個國家及地區、合共161,892名跑手參賽。日本的Jo Fukuda以64.43公里，贏得男子全球總冠軍，俄羅斯的Nina Zarina則以56公里，獲得女子全球總冠軍。香港APP RUN方面，長跑好手魏賡以52. 13公里贏得總冠軍，他的成績更在全球排名34。