8位中國高球手來港爭逐　18歲天才新星盼爭大滿貫入場券

香港哥爾夫球會呈獻「國際都會高爾夫球錦標賽」將於本月23日至26日假粉嶺球場舉行，這個獎金高達100萬美元的亞洲職業巡迴賽（亞巡賽）將成為一個矚目舞台，也讓中國球手在世界各地觀眾面前一展實力。

8位來自中國內地的優秀球員宣布參賽，將與2010年香港高爾夫球公開賽冠軍保達和2016年英國公開賽冠軍斯滕森等一眾國際球星競逐「國際都會高爾夫球錦標賽」。此外，20位本地球員也準備好高舉香港特區的旗幟，迎接萬眾期待的國際高爾夫球盛事回歸香港。今屆賽事刷新了本地精英球手參賽的紀錄，在全員132個球手陣容中，其中五分之一的球員是來自中國內地和香港。

即將在粉嶺球場出戰的內地球星，包括DP世界巡迴賽球員李昊桐、中巡賽冠軍劉晏瑋，以及職業生涯中擁有5場亞巡賽冠軍的長青球手張連偉。除了以上幾位有名的中國高爾夫球界傳奇人物外，最近人氣飆升的業餘球手丁文一也獲香港哥爾夫球會邀請參賽。去年7月，丁文一勇奪美國業餘青少年錦標賽冠軍，成為首個贏得美國高爾夫球協會USGA賽事的內地球員。其後，這位在北京長大的超新星一直在頂級的職業賽事，如2月的新加坡精英賽中與

職業球手較量。他在這些比賽的亮麗表現，讓他成為高爾夫球界最炙手可熱的明日之星。

丁文一接受訪問時表示很期待在粉嶺複合球場上作賽：「我之前在沙特阿拉伯參加過一次亞巡賽。這是一個很好的巡迴賽經驗，我很期待再次參與。是次賽事將有很多優秀球手齊集香港，對每個業餘球手來說，能夠參加職業比賽是一個難得的機會，尤其是這場比賽提供了英國公開賽(大滿貫)的參賽資格，我也會積極爭取機會！」

這位18歲的天才球手續說：「我曾經在粉嶺球場練習過一次，但並不是比賽的複合球場。粉嶺球場不是很長距離，但更需要鐵杆的精準性，以及短杆打靠近洞。我感覺我還需要在鐵杆與推杆兩方面改進，以迎接下週的挑戰。」

李昊桐一直是國際高爾夫球賽事的常客。他曾奪得三場歐巡賽勝利，並在2017年英國公開賽上取得歷史性第三名的佳績，令他成為新一代在亞洲最頂尖的球手之一，也是帶領中國高爾夫運動走向世界舞台的佼佼者。這位27歲的球星期待再次蒞臨香港作賽，他說：「我很高興能夠參與這個全新的錦標賽。粉嶺球場和香港哥爾夫球會歷史悠久，我深信他們必定能夠為球員和球迷舉辦一場精彩的盛事。」

他續稱：「我已有一段時間未有來港參賽。相隔多年後再次來港感覺很特別，我十分期待與球迷再次相聚。雖然在主場觀眾面前比賽總會有點壓力，但我會以此為動力，盡力發揮表現。」李昊桐歡迎賽事有多名中國球手參賽，他表示：「這些球手的參與証明中國高爾夫運動正在蓬勃發展。今次的賽事有很多具潛質的中國年輕球手如丁文一等參加，藉此向

全世界的球迷一展身手。」

25歲的劉彥偉的在20/21年度取得個人突破。他在中巡賽的其中一站 —— 鄭州精英賽中勇奪冠軍，令他的中巡賽排名一度衝上第三位。他希望疫情過後，亞洲的賽事陸續復辦，而他也能重整旗鼓，回到個人巔峰狀態。

現年57歲的張連偉為人熟識，他是內地職業高爾夫球員進軍國際球壇的先驅。除了囊括多個亞巡賽冠軍外，他更是首位贏出歐巡賽（即現稱DP世界巡迴賽）賽事的中國球手，在2003年的新加坡大師賽中捧走冠軍奬盃。張連偉不但是多屆香港高爾夫球公開賽的常客，更是一個廣受球迷歡迎的球星。參與本屆賽事的內地新力軍還包括仝楊、白政愷、陳顧新和陳子豪，他們都是不容忽視的新晉球員。

一連四天的「國際都會高爾夫球錦標賽」免費入場，球迷可於www.ticketflap.com登

記免費門票。