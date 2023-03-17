森林夠硬淨「細」頂紐卡素

今日英超提早上演，要搶分重返前4嘅紐卡素，今輪作客諾定咸森林。紐卡素一直表現對辦，但近期啞火，9場聯賽有5場未能取得入波，合共只射入5球，8次開2球或以下，森林主場防守力不俗，肯定死守「喜鵲」博1分，今場玩2.5球入球細好過。（Now 621及611周六凌晨4時直播）

紐卡素喺英聯盃衝擊冠軍失敗後，將焦點放喺聯賽度，雖然上場聯賽終於擊敗狼隊，終止5場不敗，但球隊進攻板斧唔多，一味死衝，中場組織力欠奉，一旦遇上死守嘅球隊，就會老鼠拉龜，今場仲有祖連頓停賽，「喜鵲」再少一把尖刀，未必咁易搞得掂森林。

諾定咸森林近況持續下滑，上場作客1比3不敵熱刺後，近5場只得2和3負，好彩佢哋主場仲叫交到貨，近9場聯賽4勝5和保持不敗，當中7場開2球或以下。森林主帥谷巴近排興用「4321」聖誕樹陣式，尤其對強隊更會屯重兵喺中後場，3個防守中場相對較少參與進攻，原則上會有成7個人參與防守。

除此之外，今場仲有喺紐卡素被閒置嘅舒維爾倒戈，佢曾經喺紐卡素效力7年，今場一定會大踢爭氣波，事實上紐卡素中場組織力唔算太強，米基爾阿米朗同辛特麥斯明都係反擊時先有較大作用，如果森林刻意死守，「喜鵲」未必咬得入，2.5球入球細好路。