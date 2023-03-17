港超聯　理文主場迎戰攔路虎東方

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）壓軸上演焦點對決，理文回師將軍澳運動場，與東方合演「東理大戰」。4連勝走勢強勁的「黃黑軍團」，為保住爭冠希望，絕不手軟；至於東方則希望擺脫連敗頹勢，為搶分放手一搏，隨時會有驚喜。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

理文上場以4球大勝晉峰，取得曾昭達接手球隊後最大勝仗，「達Sir」承認球員當時仍有綁手綁腳的情況出線，並表示會繼續鼓勵球員放膽嘗試進攻。首循環交手，理文曾以1球小勝東方，「達Sir」指今場戰況仍會非常緊湊：「之前東方就算有幾位主力缺陣，佢哋對住傑志嘅表現都唔差，我相信呢場對我哋嚟講都會好難踢，希望球隊有正常發揮。」荷西安祖及迪高上場因傷倦勤，兩人情況仍有待觀察。

近兩場都有入的基華尼頓（Gil），踏入3月後腳風奇順，包括上場面對晉峰梅開二度，Gil表示狀態漸入佳境：「今季對我嚟講好困難，尤其季初表現唔好，可以入番波兼幫到球隊，係好開心嘅一件事。」雖然對手近況一般，但Gil表示理文絕對不能放鬆：「東方對親我哋都踢得好落力，所以我同隊友都要非常集中，尤其要睇實黃皓雋同巴杜姆。」

東方不敵傑志之後，聯賽錄得3連敗，主教練盧比度（Chino）承認球員難免感到洩氣，但表示一早預計球隊會遇到困難：「大家會感到失望係正常，因為每位球員都想攞到好成績，想做得更好，但改善係需要時間。」兩軍上次碰頭之後，理文教練團出現過變動，但Chino深信對手踢法不會有太大變動：「佢哋近期喺咁贏波，士氣好好，但我希望球隊可以遇強愈強，向對手施壓。」陣容方面，除馬高斯要繼續停賽之外，東方繼續受傷兵潮影響。

正處於魔鬼賽程的東方，同時要面對陣容不整的情況，黃皓雋（Anson）就表示不介意承擔更多重任：「落到場就係講求團體合作，每位球員都有責任，無論做啲咩都只係想為幫隊波。」Anson承認東方近況欠佳，但今場有望再倒戈舊主，他仍有信心球隊可以做出好成績：「落到場當然會有好多變數，但我相信我哋有能力有機會去贏波。」

【兩隊預計陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：21.曾錦濤 3.徐宏傑 5.余煒廉 4.立花稜也

中場：44.中村祐人 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 22.加維蘭 91.基華尼頓

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 16.梁振邦 6.胡晉銘

中場：11.黃皓雋 10.蔡立靖 8.史雲斯頓

前鋒：23.孫銘謙 9.巴杜姆 7.簡古爾