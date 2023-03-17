歐聯8強抽籤　車仔撼皇馬　曼城鬥拜仁

歐聯8強周五(17日)進行抽籤，8支球隊進行配對，結果英超雙雄車路士及曼城均遇強敵，車路士將要硬撼衞冕嘅皇家馬德里，曼城則要惡鬥拜仁慕尼黑，8強賽事將於4月11日展開。

車仔同皇馬近年多次交鋒，前季4強及上季8強都曾碰頭，前季4強皇馬先於主場同車仔踢成1比1，次回合車仔主場贏2比0淘汰對手打入決賽，最後成功捧盃；上季8強再交手，車仔主場先輸1比3，次回合皇馬法定時間輸番1比3，兩回合踢成4比4要加時再賽，最終皇馬加時憑賓施馬建功，總比數險勝5比4晉級，並於最後封王。

至於曼城同拜仁近年則鮮有碰頭，對上一次歐聯對壘要數到2014年分組賽，當時雙方主場各勝1仗，當時拜仁由哥迪奧拿執教，如今哥帥已經係曼城主帥，協助藍月亮衝擊首座歐聯錦標。另兩場8強賽事，國際米蘭將會對賓菲加，AC米蘭則於拿玻里上演意甲打吡。

今次抽籤同時確定4強走線，皇馬對車路士勝方將會遇上曼城對拜仁勝方，4強有機會上演英超打吡，另一條線3支意甲球隊走埋一齊，AC米蘭對拿玻里勝方，會對國際米蘭對賓菲加勝方。

歐聯8強抽籤結果如下：

皇家馬德里(西班牙) 對 車路士(英格蘭)

曼城(英格蘭) 對 拜仁慕尼黑(德國)

AC米蘭(意大利) 對 拿玻里(意大利)

國際米蘭(意大利) 對 賓菲加(葡萄牙)