坦哈格同英國首富見面　曼聯新班主呼之欲出

曼聯賣盤工作進行得如火如荼，熱門買家英國首富拉特克利夫喺周五(17日)率領團隊抵達紅魔鬼總部，商討收購事宜，期間更加可以同領隊坦哈格見面及握手，被指享有比另一大買家卡塔爾財團更高規格待遇，入主曼聯之路佔先機。

據悉有8個財團競投曼聯，當中以拉特克利夫及卡塔爾銀行家謝克阿勒薩尼，最大機會買到紅魔鬼。謝克阿勒薩尼旗下「92基金」團隊已於周四(16日)前往曼聯總部，同球會管理層展開長達10小時收購談判，但謝克阿勒薩尼本人並冇出席。

拉特克利夫比較有誠意，親自領軍去到曼聯，並有機會同坦哈格見面，呢位荷蘭名帥話：「我有同佢哋(拉特克利夫及團隊成員)見面同握手，但我只會集中處理英足盃對富咸嘅賽事，今場係一場大戰，我哋已經準備好，球會賣盤交易有其他人處理。」

分析指曼聯接見兩大熱門買家嘅日子有「大細超」之嫌，因為球隊周四(16日)去咗西班牙踢歐霸盃，卡塔爾財團代表同坦哈格緣慳一面，會方安排同拉特克利夫遲1日談判，令佢有機會同坦哈格見面握手。

事實上，拉特克利夫喺曼徹斯特土生土長，被指如果由佢入主曼聯，有助保留球會傳統文化，更容易被球迷接受。不過，亦有分析指曼聯班主格拉沙家族向錢看，預料最終賣盤都係價高者得，佢哋要求60億鎊。