「新伊巴」起孖助紐卡素反勝 英超前4之爭激爆

周六(18日)凌晨英超，紐卡素落後1球之下，憑瑞典射手阿歷山大伊沙克梅開二度，作客以2比1反勝諾定咸森林，追至僅落後第4位熱刺1分，加上紐卡素踢少1場，隨時可以反超前對方，令今季英超前4位嘅歐聯入場券之爭愈來愈激烈。

諾定咸森林近況低迷，但今仗反而喺26分鐘由伊曼紐丹尼斯入波先開紀錄。紐卡素傾力反擊，喺臨完上半場前，由阿歷山大伊沙克建功扳平。

換邊之後陷入僵局，直至補時，紐卡素獲得12碼，阿歷山大伊沙克主射入網，以2比1反敗為勝。紐卡素自2015年12月對熱刺之後，首次喺英超作客補時入波絕殺對手。

身價高達7,000萬鎊嘅阿歷山大伊沙克今季由皇家蘇斯達加盟紐卡素後，喺英超上陣10次入6球，平均115分鐘入1球，以有5球或以上進帳嘅球員計算，呢位有「新伊巴」之稱嘅瑞典國腳，入球率僅次於平均76分鐘入1球嘅曼城射手艾寧夏蘭特。

紐卡素贏波之後，只係少第4位熱刺1分，兼踢少對方1場，同時落後第3位曼聯3分，相信英超季軍及殿軍，屬於呢3隊之爭。