港超聯　冠忠南區地頭出擊砌晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）頭場，冠忠南區在主場香港仔運動場，迎戰晉峰。南區今場由杜馬思及川瀨浩太鎮守中路，佐佐木周及鞠盈智負責派牌，協助慕沙和史提芬彭利拿攻堅，艾華先列後備；晉峰方面，林駿杰把守大門，列卡度聯同陳肇鈞控制中場，栢保羅與費利浦薩在邊路製造攻勢，支援羅拔奧度爭取入球。

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 ［C］

12 杜馬思

16 翟廷峯

17 慕沙

19 簡嘉亨

24 鞠盈智

晉峰正選：

1 林駿杰 ［GK］

5 楊憲樂

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

20 鄭璟昊 ［C］

21 栢保羅

27 費利浦薩

30 陳肇鈞

32 列卡度

47 羅拔奧度

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

29 謝德謙 ［GK］

14 何振廷

18 艾華

21 冼柏德

26 陳凱柏

27 盧錦宏

44 劉學銘

67 畢頓

晉峰後備：

14 羅澔陽［GK］

2 李呈

9 播磨浩謙

10 黃偉國

11 紀思昊

15 徐竟柔

17 何思哲

18 梁子鍵

19 歐陽浩銘

44 黃政德

72 翁嘉禧

80 奧迪加

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）頭場，先由冠忠南區於香港仔運動場地頭出擊迎戰晉峰。冠忠南區首循環以1球小勝而回，今次返到主場當然希望「雙殺」對手；至於晉峰在下半季簽入多名新援後，表現愈踢愈好，今場面對南區絕對有力一戰。（on.cc東網周六下午3時直播）

近期走勢回勇的南區各項賽事錄得3連勝，包括上場聯賽輕取深水埗，更連續3場力保不失，主教練鄭兆聰（Ricky）認為南區防守表現已重回正軌。次循環再鬥晉峰，Ricky覺得對手冬季轉會窗後實力已進一步提升：「佢哋進攻有改善，尤其喺中前場嘅用波能力係強咗，南區喺防守方面一定要再做好啲。」他希望球隊能完成短期目標，在國際賽期前再下一城，以鞏固積分榜第3位置。

在杜度因傷缺陣期間，重返南區的杜馬思成功頂替其位置，作為主力之一的川瀨浩太（Kota），也表示非常享受與新拍檔合作：「我哋兩個能力好唔同，可以互補不足，依家同杜馬思嘅默契愈嚟愈好。」Kota表示留意到晉峰現時實力有所提升，但強調更重要是做好本分：「以前同陳肇鈞合作過，知道佢嘅實力，費利浦薩就更加唔使講，但無論對手如何，我哋都要專注做好自己。」

晉峰近兩場聯賽，半場皆與對方打成平手，但最終卻全失3分，總教練何信賢指逼搶踢法對球員體能消耗很大，希望他們可以吸收經驗，今場目標攞分：「南區近期防守好出色，尤其李嘉耀依家踢番右閘，多埋杜馬思後防更加硬淨，但我哋會努力爭取入球。」陣容方面，除了上場兩黃一紅的曾仲楠坐波監，劉君正亦須出戰「大專盃」而缺陣，伍家揚則有可能因傷避戰。

由於艾拔簡勞缺陣，加上列卡度的加盟，令卡爾特納（Tena）最近須要客串中堅，這名西班牙籍外援承認這並非自己最佳位置，但最重要是能夠幫助球隊。今場面對前列份子南區，Tena指對方攻力強勁，但有信心能夠全取3分：「南區擅長高空轟炸，當然史提芬彭利拿同鞠盈智都要小心提防。無錯身形可能輸蝕啲，但唔代表我哋會放棄，有信心可以擊敗佢哋，同保持清白之身。」