大專足球　城大女足3球挫理大　成功衞冕

「2022-23年度大專盃足球決賽」周六（18日）於旺角大球場舉行，頭場女子組冠軍戰上演去屆「翻版戲碼」，由香港城市大學面對香港理工大學。城大憑曾浩恩、李穎欣及黃子盈各建一功，最終以3球取勝，順利衞冕。

「大專盃」女子組決賽首次在旺角場舉行，並自疫情後重新開放予球迷入場，氣氛相當不俗。兩隊今場同樣強陣出擊，城大派出曾麗薇在中場掃蕩，李穎欣及曾浩恩在前線攻堅。至於理大剛入選2024巴黎奧運亞洲區外圍賽決選名單的5名港腳悉數擔正，許以心及郭藹嵐鎮守後防，陳綺馨、傅昭文及曾柏同齊齊坐鎮中場。

力爭衞冕的城大2分鐘已先開記錄，張紫晴右路落底傳中，門前一輪混戰，最後曾浩恩大腳抽入。落後的理大隨後急起直追，5分鐘曾柏同射門僅僅斜出，9分鐘後傅昭文遠射又被門將接實 。18分鐘城大再下一成，李穎欣接應曾浩恩直線，輕鬆射入，城大領先2比0。上半場尾段理大再有一次黃金機會，但王采晴勁射被門將撲到再中楣，半場理大落後兩球。

下半場初段城大繼續佔優，李穎恩罰球直射，但未能考驗對方門將朱幸怡。60分鐘城大再出現單刀機會，黃子盈射門中楣彈入，擴大領先優勢至3球，比賽尾段兩隊各自換入後備，最終城大維持勝局，以3比0輕取理大，連續兩年在決賽擊敗對手，成功衞冕。