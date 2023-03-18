高柏尼倒戈鬥哥帥　曼城般尼「細」不兩立

英足盃8強大戰開打，喺英超同歐聯大殺三方嘅曼城，將會分身迎戰英冠球隊般尼。曼城兵源豐富，足夠排兩套主力陣容，領隊哥迪奧拿將會按照慣例喺盃賽做輪換，今仗面對由昔日隊長高柏尼領軍嘅般尼，未必可以予取予攜，隨時小勝晉級就算，3.5球嘅入球細值得捧場。（myTV Super周日凌晨1時45分直播）

曼城近期各項賽事5連勝，周中歐聯更以7比0狂數RB萊比錫，不過哥迪奧拿知道要爭3冠王，一定要為球員留力，上仗踢63分鐘就換走射手艾寧夏蘭特。擅長控球打法嘅曼城，近期比賽留放都做得好成熟，對上7場賽事有5場總入球開3球或以下，今場會繼續以戰養戰。

寓賽於操唔求大勝

英足盃係曼城相對冇咁重視嘅盃賽，上一圈對布里斯托城，艾寧夏蘭特都冇份落場，新人高爾彭馬、佩朗尼、沙治奧高美斯都有落場機會，預料哥迪奧拿今場會繼續輪換，畀多啲球員落場操起狀態多於追求不必要嘅大勝。

般尼目前係英冠「1哥」，下季好大機會升上英超，主帥高柏尼更加係前曼城隊長，今仗領軍倒戈母會甚為矚目，高柏尼嘅踢法師承哥迪奧拿，不過級數有好大分別，預料般尼將會打守勢波，希望透過高柏尼對曼城嘅認識，盡力爭取偷雞，有望製造拉鋸戰，3.5球細盤博得過。