大專足球　港大互射12碼挫理大　相隔一屆再捧盃

「2022-23年度大專盃足球決賽」周六（18日）於旺角大球場舉行，尾場男子組終極一戰由香港理工大學惡鬥香港大學，兩隊鬥至120分鐘仍然互無記錄，最終港大在互射12碼階段以4比3險勝理大，相隔一屆再次捧走「大專盃」冠軍。

理大今場改由顏翱天把關，陳靜謙夥拍甘智健扼守中路，陳潤潼任右閘，容昊、李俊諺坐鎮中場，入球重任落在陳傲軒、吳栢希身上。港大門將續起用盧兆崎，劉君正坐鎮中場，鄭進泓負責攻堅，余在言則先列後備。

兩隊今場踢得相對謹慎，15分鐘理大先出現第一腳具威脅埋門，李樂謙右路推大位起腳僅僅高出。之後輪到港大攻勢，24分鐘鄭進泓快門將顏翱天一步逗入禁區，但門前卻被對方後衞及時解圍。34分鐘嚴啟倬禁區內勁射，被顏翱天擋出，半場兩隊互交白卷。

港大之後換入兩名超聯兵葉凱傑、余在言，73分鐘鄧匡廷接應余在言長傳，窩利一抽可惜中楣彈出。1分鐘後余在言禁區頂施射亦告斜出。補時階段理大錯失黃金機會，陳靜謙罰球直射，被盧兆崎橫身撲出，法定時間踢成0比0，比賽需要進入加時。

加時上半場理大收到壞消息，司敬熙被球證出示「兩黃一紅」離場，理大餘下時間需要十人應戰。加時下半場打多一人的港大差點領先，但無人看管的鄧匡廷，門前頭槌竟然頂斜。理大之後換入剛為港超球隊晉峰，踢完對冠忠南區聯賽的門將羅澔陽，成功守和港大，兩隊激戰120分鐘未分高下，要以互射12碼分勝負。港大頭5輪雖然有鄧匡廷宴客，但理大卻有甘智健、葉凱傑射失，最終港大互射12碼以4比3險勝而回，相隔一屆再次捧走「大專盃」冠軍。

效力標準流浪的門將盧兆崎，今場為球隊120分鐘內力保不失，互射12碼階段更成功撲出2球十二碼，賽後他直言感到十分開心：「首先幫到球隊隔咗一年重奪冠軍，但我覺得全隊職球員都係功臣，唔止我一個；其實兩球十二碼我都係憑感覺去撲，自己都無諗太多。」已參加過3屆「大專盃」決賽的「兆崎」，又透露自己剛由港大副學士升上港大，希望之後能為港大贏得更多冠軍。