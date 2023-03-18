港超聯　理文再失分　1比1遭東方逼和

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）壓軸對決，理文回師將軍澳運動場迎戰東方。結果完半場前落後1球的東方，換邊後靠馬希偉頭槌建功，以1比1逼和理文。未能全取3分的理文，在爭冠路上進一步陷入被動局面。

理文今場有馮慶燁及中村祐人復任正選，黃威與戴上隊長臂章的顏樂楓坐鎮中場，前線繼續有基華尼頓、加維蘭及艾華頓組成進攻三叉戟；東方有黃梓浩重返正選大軍，與高素巴耶夫負責鎮守後防，孫銘謙及黃皓雋為箭頭巴杜姆提供側擊支援。

理文開局乘主場之利，形勢佔盡主動，7分鐘，中村祐人左路落底傳中，艾華頓接應一射，被東方門將葉鴻輝撲出。24分鐘，嘗試短傳組織的東方，後場傳送斷纜，基華尼頓得球後禁區外起腳，考驗不到葉鴻輝。理文繼續講東方壓制於半場，31分鐘，基華尼頓左路傳中，加維蘭前住攻門偏離目標。44分鐘，黃威交出直線，基華尼頓窄位勁射被葉鴻輝撲出底線。主隊緊接打破缺口，徐宏傑接應角球頂入，完半場前為主隊取得領先優勢。

換邊後，東方由柏拔入替簡古爾，搶回不少攻勢。60分鐘柏拔禁區外放冷箭，未能威脅理文門將陳嘉豪。東方的努力在77分鐘收到成效，孫銘謙右路急勁傳中，陳嘉豪拍走不遠，被東方另一後備兵馬希偉門前頂入。比賽去到81分鐘左右，球場部分射燈突然熄滅，令比賽一度中斷。重開後，理文換入列斯奧及洛迪古斯，希望重奪領先優勢，補時3分鐘，列斯奧接應角球頭槌攻門，但無功而還。及後亞歷斯祖禁區內出腳攔截徐宏傑，後者倒地，惟球證劉晃熙未有表示。最終理文在12分鐘補時都未能再增添紀錄，遭東方以1比1逼和。