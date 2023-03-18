港超聯　再對理文入波　馬希偉：比賽心態冇變過

東方在周六（18日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場賽事，作客以1比1逼和理文，當中後備入替的馬希偉（Timmy），下半場頂入聯賽開齋波，就成為球隊搶分功臣。這位19歲年輕中場，就對能夠在理文身上，取得港超聯處子球感到開心，並表示未有因為面對強敵，而改變比賽心態。

今場東方在落後情況下，換上兩位年輕球員，希望加強中前場活力，其中就包括馬希偉。77分鐘頭槌建功的Timmy，賽後對取得入球感到難以置信：「頂嗰下都冇諗住會入，見到個波入網都好開心，多謝球會同教練畀機會我，都多謝隊友鼓勵我。」

去年「亞協盃」分組賽，馬希偉面對理文貢獻1入球及1次助攻，表現令人印象深刻，今次在港超賽場，面對屬爭標分子的「黃黑軍團」，Timmy再成為焦點，惟他表示比賽心態未有因為對手實力強勁而改變：「唔會因為對住邊隊而有唔同心態，只係希望自己努力踢好每場，珍惜每次落場機會。」

賽後搶得1分的東方，仍排名中游位置，Timmy就指餘下聯賽賽事場場關鍵，希望幫助球隊在積分榜上取得更佳排名：「起碼要爭到前4。」