港超聯　深水埗力拒標準流浪來犯

周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」其中一場頭場賽事，深水埗會於深水埗運動場迎戰標準流浪。深水埗近況遭遇兩連敗，但球隊整體表現並不失禮，今場於地頭出擊，隨時為力爭前4的流浪帶來考驗！（周六下午3時開賽）

深水埗連續兩場不敵冠忠南區，當中更失了8球之多，但陣中西班牙籍後衞捷西斯（Jesus），認為球隊表現並不算太差，今場面對流浪盼能夠踢得更好：「我哋其實不斷進步緊，但一定要避免輕易失去控球權，慢慢控制節奏，唔好畀對手咁快又攻過，或者搶到個波打反擊。」對方新加盟前鋒伊巴謙近況出色，Jesus表示期待與他交手，希望藉此提升及證明自己能力，有信心保持清白之身。

標準流浪上場剛於「賽馬會菁英盃」擊敗傑志，技術顧問米路直言隊內此刻士氣大振，希望球員可以將出色表現延續至今場，順利全取3分：「球員上場對住傑志好集中同鬥心十足，但比賽係逐場計，佢哋對住深水埗都要保持依種心態，唔可以輕敵，我哋目標係爭取前4。」米路續指球員經過3天時間休息後，體能恢復上未有太大問題，射手祖連奴亦可隨時候命，今場可強陣出擊。