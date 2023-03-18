費度：銀河戴「帽」 率先搶3分

洛杉磯銀河及溫哥華白帽今季開季同樣表現欠佳，所以雙方都希望今仗可以獲勝，正式打開今季美職勝利之門。

洛杉磯磯銀河上輪聯賽面對肯薩斯體育會，雖然錄得較多的控球時間，除了最終只能以0比0打成平手之外，對方還製造了更多的入球機會，射門次數方面更加是8次對30次，大幅度落後對手。球員時代我司職門將，永遠都會為取得零封成績而感欣慰，但這亦證明在幾位主力球員缺陣下，對球隊造成了嚴重影響。

前曼聯前鋒查維亞靴南迪斯及前拜仁慕尼黑翼鋒杜格拉斯哥斯達，再加上施加古尼巴利及查斯加斯柏兩名守衛，之前全部都因傷缺陣，可幸的是他們在今個星期經已復操。這4位球員對於球隊今季能否取得好成績，擔任了十分重要的角色。

跟洛杉磯銀河一樣，溫哥華白帽今季暫時只得1分，根據我的觀察，球隊還有很大的進步空間。

上輪聯賽他們以1比1和FC達拉斯，比賽過程中讓對手製造了多個入球機會，如果對方的把握力較好的話，他們將會輕易地錄得開季3連敗的劣績了！另外，我認為他們門前把握力亦需要作出改善。

事實上溫哥華白帽成功晉身中北美洲冠軍盃的8強階段，但次回合的賽事一共失了3球，情況令人擔心。

我認為舒賀夫及萊茵格特有能力於左路為洛杉磯銀河構成問題。然而，縱使今仗洛杉磯銀河只有兩位星級球員傷癒復出也好，他們都能夠在相當有說服力的情況下獲勝。如果一眾球星仍然因傷缺陣的話，戰情有機會變得較為緊湊，但我始終認為洛杉磯銀河今仗可以勝出，全取3分。