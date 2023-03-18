港超聯　「綠戰士」大埔主場挑戰「藍鳥」

【東網按次收費直播】

周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」好戲連場，其中坐鎮大埔運動場的和富大埔，會挑戰榜首球隊傑志。大埔為擺脫榜下游位置仍要繼續搶分，在主場球迷面前絕不能失威；至於傑志則有伊高沙托尼重返成名地，為鞏固「1哥」優勢，3分志在必得。（on.cc東網周日下午3時直播）

對手傑志今季「賽馬會菁英盃」曾兩度不敵標準流浪，季初亦曾負予理文，和富大埔主教練李恆滙就認為流浪及理文的表現，同樣值得「綠戰士」學習，希望可以繼上場對港會後再次搶分，以改善聯賽排名。「藍鳥」在冬季轉會窗引入不少新兵，其中「滙Sir」就特別提到今場有望倒戈的伊高沙托尼：「『伊高』除咗速度同頻率高，埋門同傳中嘅技巧都好強，要防住佢肯定有難度，唯有盡做。」不過王力威仍有傷在身，與另一傷兵鍾偉強今場上陣成疑。

剛剛度過34歲生日的利馬，笑言過往每次面對傑志，自己經常能夠交出上佳表現，希望今場能再帶領球隊搶分，為自己送上遲來的生日禮物，又鼓勵隊友踢出大埔自身風格：「傑志係鐘意控球在腳，但我哋都要堅持繼續放膽用波，同埋保持集中力，然後再靠死球戰術發圍。」

傑志剛於「賽馬會菁英盃」不敵標準流浪，但總監兼主教練朱志光表示在「一周雙賽」下，刻意在盃賽作出輪換，今場返到聯賽將全力出擊，他又提醒球員今場作客大埔場，需要打醒十二分精神：「始終個場較細同窄，同埋草地質素都唔太理想，都預咗會影響地面組織：嚟到國際賽前最後一場比賽，希望個個集中啲，目標一定係3分。」值得一提，金信煜或因體力問題避戰，而米基爾則能夠刑滿復出。

上場為後衞羅梓駿第100次為傑志披甲，他坦言對自己屬於一個肯定，接下來目標希望能像「黃洋大哥」一樣，繼續為球隊效力更長時間。「藍鳥」首循環曾以4球大勝而回，但「羅梓」相信今場絕不易應付：「大埔陣容加強咗，表現的確進步唔少；同埋上場輸波都係一個好好嘅提醒，話畀我哋知去到季尾，所有球隊對傑志都有晒準備。」

【兩隊預計正選陣容】

和富大埔

門將：94謝家榮

後衞：6羅振庭 33加比爾 26李家豪 31翁煦濤

中場：99鄭子森 17陳曉鋒 4馮冠鳴 67利馬 10雷仙奴

前鋒：20保連奴

傑志

門將：86保羅

後衞：2羅梓駿 18周緣德 5艾里奧 77費蘭度

中場：17米基爾 24顏卓彬 10基爾頓

前鋒：8伊高沙托尼 9丹恩奴域 7明加索夫