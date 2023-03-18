港超聯　香港U23迎戰港會誓踢爭氣波

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）尾場，香港U23於將軍澳運動場迎戰港會。香港U23為搶下聯賽第1分，連場皆搏，今場也不例外；至於港會亦會盡力爭勝，緊守聯賽前列位置，戰意十足。（港台32電視及on.cc東網周日晚上6時直播）

香港U23首循環作客1球僅敗予港會，主教練司徒文俊相信兩隊差距較外界想像小，盼望能搶分而回。談到今場回師主場，「司徒Sir」認為場地面積較大，反而有利港會利用側擊製造威脅：「今場喺大啲嘅場地踢，李小恆，汪雙財同福保羅等人，就有多啲位推進，佢哋嘅表現會可能仲好添。」他續稱球員務必集中精神，小心對方利用兩翼側擊及高空攻勢來犯。

談到球隊聯賽仍未有分落袋，翼鋒袁世傑視是役為搶分關鍵戰，謂球隊有力全取3分，呼籲隊友把握好每個進攻機會，以免再如首循環般，在形勢佔優下全失3分。「世傑」又表示港會球員整體年紀較大，希望以快打慢，爭取入球：「港會啲球員年紀大啲，希望我哋發揮到體能同速度優點，全取3分。」

港會目前位居聯賽前列，主教練東尼咸美頓（Tony）希望球隊全力爭勝，以應付往後的硬仗，守住聯賽中游位置：「我哋最後3場聯賽要對住東方，標準流浪同冠忠南區，全部都好難踢，所以球隊要喺今場攞哂3分，先有得爭再前啲嘅排名。」Tony強調絕不會輕視香港U23，但如果球隊要衝擊更佳的聯賽排名，今場務必以搶分為目標。

港會今季防守較以往穩健，中堅菲杜化功不可沒。他稱讚香港U23具備一定質素，預計本場賽事將會是1場硬仗：「我哋首循環好辛苦先贏到佢哋，所以好清楚依隊波實力都幾唔錯，呢場波一定難打，不過我相信教練會準備好戰術，幫球隊攞分。」

【兩隊預計正選陣】

香港U23

門將：1.龐焯熙

後衞：22.陳潤潼 15.黃浩然 5.梁煒烽 2.張俊軒

中場：8.鄧筵霑 11.郭子堦 6.李俊諺 19.林樂賢

前鋒：17.劉家喬 21.林智豐

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 4.杜國樑 88.菲杜化 20.蕭嘉明

中場：19.李小恆 8.喜比特 16.溫俊 7.羅賓士高

前鋒：91.泰亞高 30.福保羅