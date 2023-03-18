希斯基：水手訪勝利　坐和望贏

近況大勇的中岸水手今仗作客挑戰墨爾本勝利，我認為中岸水手有信心可以全取3分而回。

中岸水手今季目前為止表現出色，只有墨爾本城比他們錄得更多的入球數字，如今球隊排在聯賽榜第3位，我認為他們有能力升上更高的排名。

積遜甘明斯狀態炙手可熱，上輪擊敗FC麥克阿瑟一戰中梅開二度，金靴獎競爭方面，跟聯賽首席射手占美麥卡倫的入球數字相差不遠。當陣中擁有一位多產的射手坐鎮的話，絕對會令到其他隊友顯得更加有自信。菲奧夏路斯的表現也令我留下深刻印象，上輪聯賽交出兩個助攻，而且只差一點就可以取得入球，控球在腳時亦相當有危險性。另外，馬高杜利奧於前線也充滿威脅。

雖然中岸水手攻入多個入球，但他們沒有太多場聯賽能零封對手，往往令對手存有反撲希望。話雖如此，今仗對手墨爾本勝利於聯賽榜敬陪末席，如今正陷於困局。今季他們的表現難以找到可取之處，近12場聯賽只錄得2勝2和8負的劣績。主力球員拿尼及積基比廉馬因傷長期缺陣，而包括賓科拿美、伊高路美迪斯及祖舒亞比蘭迪等其他球員，也未能穩定地交出好表現。

科拿路利近6仗攻入4球，我視他為勝利陣中最具威脅的球員，但他們整體表現欠佳，所以我認為今仗客軍中岸水手可獲勝而回。