PSG球迷抗議美斯「收入與表現不相稱」

聽晚法甲巴黎聖日耳門(PSG)主場對雷恩，有主隊球迷組織針對球王美斯發起抗議，話佢空降PSG以來並實質幫助，仲話佢「收入與表現不相稱」，依家正值美斯續約關鍵時期，美斯受到如此對待，令佢留隊機會更加渺茫。

美斯加盟PSG後雖然協助球隊重奪法甲錦標，今季亦奪標在望，但連續兩季歐聯16強出局，不但美斯本人好失望，PSG球迷更失望，有球迷組織將責任歸咎於美斯身上，話佢名氣大人工高但幫唔到手，上季已有球迷向美斯柴台，令美斯好唔高興，今季歐聯出局後，球迷對美斯更加失去耐性，發起抗議行動。

發起抗議嘅球迷組織負責人表示：「呢場波我哋會向美斯喝倒彩，佢人工好高，但同場上表現不相稱。」據報美斯去年年薪為4100萬美元。

近日PSG同美斯續約陷入僵局，特別在歐聯出局後，雙方續約意欲更低，PSG要求美斯降薪一半，美斯斷然拒絕，其父親兼經理人到沙特阿拉伯及巴塞隆拿，為兒子轉會張羅，美職負責人更揚言，如果美斯降臨，美職一系列規定都會為遷就球王而改變。