熱刺臨尾香被逼和　干地爆炸性記招博炒魷

熱刺喺周日(19日)凌晨英超，作客臨尾香被包尾嘅修咸頓逼和3比3，爭入聯賽前4嘅形勢變得被動，領隊干地賽後更有爆炸性記者會，用「千字文」瘋狂炮轟球員同球會，用晒「自私自利」、「永遠無冠」、「習慣失敗」等激烈字眼，干地嘅行為被視為國際賽期間「博炒」手段，有望求仁得仁。

熱刺今仗完半場前由柏度樸路射入領先，但換邊後1分鐘即被查阿當斯追平，熱刺失守後迅速反攻，哈利卡尼同比列錫分別入波再領先3比1，不過修咸頓未有放棄，禾確特77分鐘追成2比3後，美蘭尼爾斯喺補時博到12碼，禾特普斯射入追成3比3完場。熱刺依家仍排第4位，但只係領先紐卡素2分兼踢多2場，形勢被動。

盛傳想返意大利嘅干地，賽後記者大爆發，用「千字文」喪插球員同球會：「球員已經習慣失敗，佢哋唔使為重要錦標而戰，佢哋唔想喺壓力下比賽，只想輕輕鬆鬆踢波，呢個就係熱刺嘅故事。我只見到11個自私自利，唔肯幫其他人嘅球員，無論訓練定正式比賽都一樣，我一直嘗試隱瞞呢個情況，但依家只剩10場聯賽，有人仲覺得熱刺可以競爭，爭乜？爭第7、第8定第10？」

干地繼續將矛頭指向球員：「我唔習慣排呢啲位置，所以我好失望，球會、領隊同職員當然有責任，但係球員呢？球員唔使負責任？熱刺近20年都冇贏過冠軍係點解？無論邊個執教，每季都係一樣，熱刺可以換好多個領隊，但球員情況唔改變，永遠都唔會有冠軍，相信我。」

季尾同熱刺約滿嘅干地，被問到佢嘅合約問題會唔會影響球員表現，干地再度發炮：「你又幫球員搵藉口，一個又一個藉口，繼續幫佢哋搵藉口啦！我嘅未來、球員冇信心......繼續保護佢哋啦！繼續啦！繼續啦！領隊同球員收好高人工，唔係要搵藉口，今次係我足球生涯第1次遇到呢個情況，我已經冇能力改變。」

干地嘅爆炸性記招同球員徹底反面，被視為「博炒」終極手段，英格蘭名將加歷查表示：「佢話熱刺無冠嘅事係啱，但唔會咁樣講嘢，干地係想喺嚟緊國際賽期被炒，我認為熱刺應該即刻炒佢魷魚。」skybet等多間博彩公司已將干地列為英超下個被炒領隊大熱。