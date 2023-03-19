超癲！夏蘭特又入3粒　曼城6蛋炒般尼

艾寧夏蘭特入球停不了！繼周中歐聯獨取5球，協助曼城大勝RB萊比錫7比0後，艾寧夏蘭特周日(19日)凌晨英足盃再演帽子戲法，率曼城主場6比0狂勝般尼殺入4強。艾寧夏蘭特今季各項賽事已入41球，相當誇張。

面對由前隊長高柏尼執教嘅「英冠1哥」般尼，曼城今場完全展示出英超同英冠實力差距，艾寧夏蘭特喺32分鐘打開紀錄，3分鐘後再入1球，59分鐘已經完成帽子戲法，領隊哥迪奧拿再一次提早將佢收起。不過曼城未收夠籌，祖利安艾華利斯之後梅開二度，加上小將高爾彭馬入波，助曼城狂勝6比0晉級。

艾寧夏蘭特今季已經第6次單場入3球或以上，「戴帽」次數比英超所有球員加埋(5次)更多，而佢亦成為英超史上第6個單季入40+入球球員(41球)，比起雲尼斯達萊同穆罕默德沙拿保持嘅44球紀錄只差3球(見表)，破紀錄係遲早問題。

英超單季入球紀錄(各項賽事)

44球●雲尼斯達萊(曼聯)●02/03球季

44球●穆罕默德沙拿(利物浦)●17/18球季

42球●C朗拿度(曼聯)●07/08球季

41球●高爾(曼聯)●93/04球季

41球●哈利卡尼(熱刺)●17/18球季

41球●艾寧夏蘭特(曼城)●22/23球季+