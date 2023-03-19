【有片】神奇頂級超卓！C朗轟入炮彈式罰球

周日(19日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，效力艾納斯嘅球星C朗打破3場入球荒，離門35碼轟入炮彈式罰球，協助艾納斯主場以2比1反勝艾伯哈。呢位38歲葡萄牙老將其後「讓射」12碼，造就鋒線拍檔塔利斯卡入波，盡顯無私大將之風。

兩隊剛於上仗國王盃交鋒，艾納斯贏艾伯哈3比1，該仗C朗冇波入，仲因為不滿球證判決，發脾氣大力踢走個波，被罰黃牌。

雙方今仗聯賽再次碰頭，艾伯哈上半場26分鐘先開紀錄，艾納斯傾反力攻，但顯得老鼠拉龜，無從入手。直至78分鐘，C朗扮演救世主，離門35碼主射罰球入網，取得職業生涯第59個罰球入波，亦係繼上年4月曼聯對諾域治後，相隔近1年再次射入罰球，協助艾納斯扳平1比1。

值得一提，C朗加盟艾納斯兩個幾月，首次喺主場入波，佢之前為呢支沙特豪門所入嘅8球全部都係作客賽事。

戰至84分鐘，艾納斯獲得12碼，C朗原本有機會梅開二度做英雄，但佢選擇讓畀塔利斯卡主射，希望幫助呢位傷愈不久嘅拍檔重拾入球觸覺。塔利斯卡不負所托主射入網，為艾納斯反勝2比1。