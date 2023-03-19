伊巴創最大年齡入波紀錄　AC米蘭仍「失救」

早前獲瑞典國家隊重召嘅伊巴謙莫域，果然寶刀未老，喺周日(19日)凌晨意甲射入12碼，以41歲零166日成為意甲史上最大年齡入波球員，但佢效力嘅AC米蘭作客以1比3不效烏甸尼斯，連續3場聯賽失分，衞冕機會非常渺茫。

伊巴謙莫域上年5月因傷做手術，直至今年2月底先至復出，近期都係擔任後備。由於另1位A米射手基奧特今仗停賽，伊巴謙莫域獲得正選，並擔任隊長，但係A米開賽9分鐘就失守，被烏甸尼斯中場羅拔圖佩雷拉射破大門。

戰至上半場補時，烏甸尼斯中堅查卡比祖爾喺禁區內犯手球，球證吹罰12碼，伊巴謙莫域主射被門將馬高施維斯查撲出，但球證指有烏甸尼斯球員提早走入禁區判重射，伊巴謙莫域今次冇甩拖，勁射入網扳平1比1。

伊巴謙莫域超越AC米蘭名宿哥斯達古達，成為意甲史上最大年齡入波球員。哥斯達古達喺2006/07年球季最後1輪意甲告別戰射入12碼，當時佢41歲零25日，伊巴謙莫域今次將紀錄改寫為41歲零166日。不過，烏甸尼斯好快由比圖比東卡近門射入，上半場領先2比1。

換邊之後，AC米蘭反攻不成，更於70分鐘失多1球，被烏甸尼斯右閘艾希斯布撞入，輸1比3。賽後伊巴謙莫域話：「我好自豪可以成為AC米蘭歷史一部份，呢個入波未能幫球隊勝出，的確令人遺憾，雖然我之前14個月冇踢正選，但依家感覺良好，最重要保持身體健康，我仍然對自己充滿信心。」

AC米蘭近3場聯賽只有1和2負，已經落後榜首拿玻里20分，唔好話爭標，連能否保住前4位都成疑。