衝「小3冠」　曼聯劫「富」屢佔先機

英足盃8強重頭戲，曼聯主場鬥富咸。「紅魔鬼」剛於歐霸盃殺入8強，朝住「小3冠」進發，球隊將帥都極度重視英足盃；富咸兩連敗士氣麻麻，作客奧脫福更加難踢，睇番近年交手曼聯往往佔得先機，半場主勝博得過。（myTV Super周一凌晨零時30分直播）

曼聯今季盃賽表現出色，早前率先捧走英聯盃，加上佢哋聯賽爭標機會渺茫，餘下嘅英足盃同歐霸盃更加志在必得。「紅魔」喺英足盃高歌猛進外，日前歐霸盃16強「雙殺」貝迪斯亦躋身8強，為爭做「盃賽3冠王」戰意必堅。拉舒福特上仗入靚波後被收起，明顯留力今仗，雖然中場卡斯米路開始停賽，但曼聯近20場主場贏18場，氣勢旺盛，遇上富咸勢必速戰速決，以免夜長夢多。

富咸聯賽遭遇兩連敗，上仗對榜首阿仙奴半場就落後3粒，近況明顯滑落，首席射手阿歷山大米祖域已經3個幾月冇波入，入球重責落喺新兵沙洛文身上，可惜呢位以色列國腳身形輸蝕，對住曼聯逼搶踢法難有作為。既然曼聯近5次對富咸，4次領先半場，今仗半場主勝值得再追。

直播表

周日2:00pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 中岸水手

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周日3:30pm 韓職 蔚山現代 Vs FC水原

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周日4:00pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs 墨爾本城

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周日8:00pm 法甲 阿些斯奧 Vs 摩納哥

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周日8:00pm 英足盃 錫菲聯 Vs 布力般流浪

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周日8:30pm 德乙 布倫瑞克 Vs 漢諾威

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周日9:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 馬略卡

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周日9:30pm 荷甲 阿積士 Vs 飛燕諾

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周日10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 水晶宮

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周日10:00pm 意甲 拖連奴 Vs 拿玻里

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周日10:15pm 英足盃 白禮頓 Vs 甘士比

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周日11:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 維拉利爾

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周日11:15pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾爾切

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周日11:45pm 荷甲 維迪斯 Vs 燕豪芬

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周一0:30am 英足盃 曼聯 Vs 富咸

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周一0:30am 俄超 莫斯科中央陸軍 Vs 辛尼特

有線601、661台

周一1:00am 意甲 拉素 Vs 羅馬

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周一1:30am 西甲 基達菲 Vs 西維爾

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周一3:00am 荷甲 川迪 Vs 阿爾克馬爾

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周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 祖雲達斯

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周一3:45am 法甲 蘭斯 Vs 馬賽

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周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家馬德里

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