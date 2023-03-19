比堤：兵工廠破「宮」 獨領風騷

阿仙奴近況大勇，相反水晶宮正處於頹勢之中，所以我預期很多廠迷都會感到，今仗對球隊來說是一個絕佳的賽期。

李安度杜沙特自從加盟兵工廠後，很快就成功融入球隊並交出好表現，令我感到十分高興。他經已在助攻及入球上作出貢獻。另外，我亦相當欣賞他對於戰術上的警覺性，因為他在細小的空間中也可以發揮得很好，而且閱讀球賽能力也十分高，更加令身旁的隊友表現有所提升，特別是加比爾馬天尼利。

還要留意的是，他多才多藝並能夠踢多個位置，令領隊阿迪達獲益良多，事關阿迪達如今可以作出輪換，令前線保持活力及飢餓感。加上他們有加比爾捷西斯傷癒復出，此子不但為球隊帶來入球威脅，還會不惜氣力為隊友作出跑動及配合，兵工廠的前線進攻火力相當強勁。

相反水晶宮進攻方面出現了很大問題，因為他們未能製造到任何入球良機，就算當他們製造到機會，往往都未能將皮球射中目標。

我認為他們中場缺少了一位個人技術了得的創造型球員坐鎮，相信他們十分掛念已重返車路士的干拿加歷查，事關球隊今季正缺少了他的入球及助攻數字。

相信球隊先作出密集防守，嘗試箝制阿仙奴一眾創造型球員，然後希望可以憑著韋費特沙夏於反擊時製造一些破壞。

不過，這些事情面對住狀態及信心皆十分高的兵工廠來說根本並不足夠，所以我認為兵工廠今仗將可獲勝，把領先優勢擴大，續令到曼城受壓。