港超聯　「綠戰士」大埔主場挑戰「藍鳥」

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）好戲連場，其中坐鎮大埔運動場的和富大埔，挑戰榜首球隊傑志。和富大埔今場排出5後衞，佐敦查維斯、加比爾及李家豪扼守中路，鄭子森、雷仙奴分任兩翼，與保連奴攜手攻堅。榜首傑志今場亦強陣出擊，保羅把守最後一關，米基爾刑滿復出，前線三叉戟包括伊高沙托尼、明加索夫及丹恩奴域，金信煜不在大軍名單。

和富大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

2 佐敦查維斯

4 馮冠鳴

6 羅振庭

10 雷仙奴

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

26 李家豪

27 黃祖心

33 加比爾

99 鄭子森

後備：

63 李瀚灝 [GK]

5 關健朗

7 王力威

11 史建威

14 蘇友鈿

18 彭欽蓬

19 趙少維

23 黃子俊

30 張力行

37 熊健沂

67 利馬

77 郭縉諾

傑志正選：

86 保羅 [GK]

5 艾里奧 [C]

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

9 丹恩奴域

10 基爾頓

15 羅拔圖

17 米基爾

18 周緣德

24 顏卓彬

77 費蘭度

後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

19 黃洋

22 賓紀文

23 白星馳

26 羅素

27 江展民

28 鄭展龍

30 張廣然

88 艾力士

99 潘沛軒

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周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」好戲連場，其中坐鎮大埔運動場的和富大埔，會挑戰榜首球隊傑志。大埔為擺脫榜下游位置仍要繼續搶分，在主場球迷面前絕不能失威；至於傑志則有伊高沙托尼重返成名地，為鞏固「1哥」優勢，3分志在必得。（on.cc東網周日下午3時直播）

對手傑志今季「賽馬會菁英盃」曾兩度不敵標準流浪，季初亦曾負予理文，和富大埔主教練李恆滙就認為流浪及理文的表現，同樣值得「綠戰士」學習，希望可以繼上場對港會後再次搶分，以改善聯賽排名。「藍鳥」在冬季轉會窗引入不少新兵，其中「滙Sir」就特別提到今場有望倒戈的伊高沙托尼：「『伊高』除咗速度同頻率高，埋門同傳中嘅技巧都好強，要防住佢肯定有難度，唯有盡做。」不過王力威仍有傷在身，與另一傷兵鍾偉強今場上陣成疑。

剛剛度過34歲生日的利馬，笑言過往每次面對傑志，自己經常能夠交出上佳表現，希望今場能再帶領球隊搶分，為自己送上遲來的生日禮物，又鼓勵隊友踢出大埔自身風格：「傑志係鐘意控球在腳，但我哋都要堅持繼續放膽用波，同埋保持集中力，然後再靠死球戰術發圍。」

傑志剛於「賽馬會菁英盃」不敵標準流浪，但總監兼主教練朱志光表示在「一周雙賽」下，刻意在盃賽作出輪換，今場返到聯賽將全力出擊，他又提醒球員今場作客大埔場，需要打醒十二分精神：「始終個場較細同窄，同埋草地質素都唔太理想，都預咗會影響地面組織：嚟到國際賽前最後一場比賽，希望個個集中啲，目標一定係3分。」值得一提，金信煜或因體力問題避戰，而米基爾則能夠刑滿復出。

上場為後衞羅梓駿第100次為傑志披甲，他坦言對自己屬於一個肯定，接下來目標希望能像「黃洋大哥」一樣，繼續為球隊效力更長時間。「藍鳥」首循環曾以4球大勝而回，但「羅梓」相信今場絕不易應付：「大埔陣容加強咗，表現的確進步唔少；同埋上場輸波都係一個好好嘅提醒，話畀我哋知去到季尾，所有球隊對傑志都有晒準備。」