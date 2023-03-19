祖雲達斯傷兵滿營　國米上盤值博

意甲上演國家打吡，國際米蘭主場硬撼祖雲達斯。國米啱啱喺歐聯進身8強，士氣大振，佢哋主場出擊特別醒，面對傷兵滿營嘅祖記，可藉地利殺退死敵，讓半一照捧上盤。（Now 639周一凌晨3時45分直播）

國米喺上周中歐聯16強次回合，同波圖互交白卷，兩回合計贏1比0驚險晉級，8強將會遇上另一葡超勁旅賓菲加，亦係佢哋自2011年後再次殺入8強，確能振奮軍心。

未計今輪，國米雖然喺聯賽位居次席，但只係比第5位羅馬多3分，前4嘅下屆歐聯入場券未穩袋，仍需搶分，佢哋今季戰績不穩，與客場表現飄忽有關，相反主場保持水準，各項賽事近5仗主場贏晒兼只失1球，前鋒拿達路馬天尼斯近4仗主場入3粒，佢喺自己地頭出擊特別醒。

另邊廂，祖記近6仗聯賽獲5勝1負，睇落好似唔錯，其實大部分對手實力偏弱，作客稍強嘅羅馬即輸波，上輪面對攻力疲弱嘅包尾大幡森多利亞，領先兩球下竟一度被追和，雖然最終贏4比2，但表現唔算突出。

加上近排祖記備受傷停困擾，保羅普巴、邦路斯及迪馬利亞均有傷在身，後兩者上陣成疑，箭頭摩斯堅恩今仗亦要坐波監，陣容不整情況下，今仗相信凶多吉少。