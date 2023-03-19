港超聯　傑志失分！1比2不敵和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）好戲連場，其中坐鎮大埔運動場的和富大埔挑戰傑志。大埔靠射手保連奴個人梅開二度，最終以2比1擊敗尾段打少一人的傑志，順利全取3分。

和富大埔今場排出5後衞，佐敦查維斯、加比爾及李家豪扼守中路，鄭子森、雷仙奴分任兩翼，與保連奴攜手攻堅。傑志今場亦強陣出擊，保羅把守最後一關，米基爾刑滿復出，前線三叉戟包括伊高沙托尼、明加索夫及丹恩奴域。

隨着理文剛於聯賽失分，傑志今場當然希望贏波拉開榜首優勢，2分鐘伊高沙托尼左路傳中，明加索夫頭槌被門將謝家榮接實。但主隊大埔之後卻屬於先開記錄一方，18分鐘一次角球攻勢，加比爾頂贏第一點，保連奴在門前混戰下成功抽入，助球隊領先1比0。落後的「藍鳥」眼看勢色不對，之後隨即換入羅素頂替周緣德，37分鐘基爾頓右路斬入禁區，尾柱的丹恩奴域可惜頭槌頂斜，半場大埔領先1球。

易邊後「藍鳥」繼續搶攻，羅拔圖殺入禁區再橫傳，皮球省中人再彈向龍門，但被羅振庭成功護空門。54分鐘基爾頓斬中，米基爾門前訓身一射但不中目標。不過60分鐘「藍鳥」再失多球，保連奴力壓羅素，禁區內射破保羅十指關，大埔領先2比0。7分鐘後明加索夫勁射死角入網，為傑志追近至1比2。比賽尾段「藍鳥」換入艾力士繼續施壓，但米基爾、羅素以及艾里奧，連番攻門同樣無功而還，加上羅素尾段紅牌被逐，最終大埔以2比1險勝傑志，而落敗的傑志則繼續排榜首，領先次席理文2分。