港超聯　連續兩場聯賽入波　劉智樂：表現僅合格

繼上周聯賽之後，標準流浪前鋒劉智樂在周日（19日）「中銀人壽香港超級聯賽」再取得入球，幫助球隊以7比0大勝深水埗，各項賽事取得3連勝。「樂仔」認為伊巴謙等新隊友加入之後，已經與球隊建立默契，大讚幾位新兵「好好夾」，惟他指出自己表現有待提高，希望能夠繼續為球隊在各項賽事取得佳績。

是役正選出戰的「樂仔」，今場跑動積極，與前線拍檔祖連奴及伊巴謙，連番對深水埗後防施壓，更在完上半場前接應祖連奴傳送，頂入今季聯賽第3個入球。「今場自己其實啱啱好合格，上半場攞到球入波，但下半場可能體能唔夠，把握得唔好。」賽後對個人表現評價不高的「樂仔」，卻對新隊友包括今場梅開二度的伊巴謙讚口不絕：「我哋下半季加入咗幾位新兵，都好快融入球隊好好夾，尤其伊巴謙踢法直接，又去到又頂得，好啱我哋嘅踢法，令我哋兩邊球員都有更多空位發揮。」

繼上輪聯賽對香港U23取得士哥，今場再有斬獲的「樂仔」，入球慶祝的時候也做出勝利手勢，賽後他對記者表示想能延續佳態：「上半場希望Keep住，最好每一場就算冇入波，都有助攻，我哋有兩個盃賽仲有得爭，無論入決賽或4強都好，都想幫到球隊，至於聯賽就希望爭到第3。」