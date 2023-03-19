蘇黎世三人賽開鑼　大中鋒戴欣婷率裘錦秋出線

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」今日（19日）在基督教香港信義會信義中學開鑼。身高1米87的戴欣婷稱霸籃下，帶領裘錦秋中學（葵涌）場均淨勝20分，晉級16強。

今屆蘇黎世規模盛大，中學組增加至128隊，男女子各分成16組，每組首名出線16強。初賽首日有裘錦秋登場，這支精英賽季軍以21：1、22：0、21：1擊敗中華傳道會安柱中學、香港神託會培基書院和五旬節中學。

身高1米87的戴欣婷籃下「Easy Basket」不斷，也能輕鬆摘下籃板、封阻對手，猶如「Bug」一樣存在。「平日五打五我一接球就被夾擊，三打三空間多，較多機會ISO（單打），優勢大一點。」裘錦秋隊長張韻漾未有參加，隊中只剩馬依淇一個中六生，中四的戴欣婷決心「孭飛」：「隊友很依賴我，當她們進攻停滯時，我一定要站出來，殺入籃下。」

戴欣婷偶爾拉出外圍，兩分同樣手起刀落，但她更享受傳統中鋒打法：「我喜歡用力量爆開人，博到『And 1』的感覺。」作為香港少見的「大中鋒」，教練陳翊麟亦對她寄予厚望：「教練覺得，以我的身高和能力不應局限於香港，我也想過外闖，但先要練好技術和體能，硬淨點。」

天賦很容易蓋過努力，戴欣婷直言：「別人會覺得我得個高字，其實我不是。」她說過往的確比較懶散，但打入精英賽四強改變自己：「和一班隊友有共同目標，齊上齊落，不想拖累她們，所以做了很多功夫，如今可以撐到五打五打滿全場。」蘇黎世16強賽事會移師修頓場館，戴欣婷首次在這個籃球聖地作賽：「一定要留低一點東西，起碼四強，最好冠軍，我擅長三打三，如果和隊友配合得當是有機會的。」