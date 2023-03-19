國家打吡 巴塞以逸待勞可贏皇馬

西甲將上演「國家打吡」，巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里，榜首巴塞今季踢聯賽水準非常穩定，已經拋離第2位皇馬9分，只要今仗擊敗對手，奪冠機會就十拿九穩，爭勝決心必定強。皇馬踢完歐聯，體力輸蝕，加上呢兩支傳統宿敵近5次交鋒，巴塞隆拿獲得4勝1負，明顯佔上風，主勝值得追捧。（Now 632及611周一凌晨4時直播）

巴塞隆拿一早喺歐聯分組賽出局，並且喺上月歐霸盃亦被曼聯淘汰，所以球隊今季最大目標就係重奪聯賽錦標，每場都會搏到盡。

事實上，巴塞踏入2023年之後，整體發揮都比皇馬出色，包括喺1月西超盃決賽及3月初西班牙盃4強首回合都曾經擊敗「銀河艦隊」，教練沙維採取實而不華戰術，球隊攻守平衡，近4場聯賽主場全勝兼不失球，有力再下一城。

至於衞冕西甲嘅皇馬今季水準明顯下滑，尤其作客時表現較差，近5場聯賽作客僅有2勝1和2負，包括不敵弱隊馬略卡。加上皇馬剛於上周中歐聯16強次回合惡鬥完利物浦，體力消耗甚大，特別係陣中多老將，對佢哋體能影響非常大，巴塞隆拿以逸待勞，優勢更加明顯。事實上，皇馬積分上落後太多，預料會集中火力爭歐聯錦標，今仗戰意成疑之下，仲要去魯營球場比賽，料難以發圍。