「第7屆維港賽艇賽」190位選手雲集維港海域

張銘恒(小圖右)以一面「維港賽艇賽」銀牌，為其在港的賽艇生涯畫上圓滿句號。 (香港遊艇會提供圖片)

由香港遊艇會主辦、中國香港賽艇協會協辦的「第7屆維港賽艇賽」，周日(19日)圓滿舉行，逾190位選手包括港隊青訓軍、本地大學及社區賽艇體育會代表雲集維港海域。

賽事分「單人艇」、「雙人艇」及「4人有舵艇」3大項目進行，下設大師組、公開組、女子組及青少年組。各組選手以香港遊艇會對出銅鑼灣海域為起點，西行划往香港會議展覽中心，繞過浮標後返回起點，賽道總長630米，屬短距離賽事。全日58場賽事均為淘汰賽，參賽者1vs1形式擊敗對手繼而晉級，直至最後定出組別冠軍。

賽事焦點，落在前港隊賽艇運動員張銘恒夥拍鄭陶身上，兩人出戰公開組雙人雙槳艇項目，榮獲亞軍。兩人識於微時，更曾與其他隊友在2018年雅加達亞運摘銅而回，其後於 2017年一同協助復辦「維港賽艇賽」，自始每年均以「搞手」身份舉辦賽事。卸下港隊戰袍後，張銘恒將於下月離港，兩人決心把握最後機會再次一同參賽，最終奪得亞軍，總算畫上圓滿句號。

女子4人雙槳艇項目方面，「2019世界海岸賽艇錦標賽」冠軍舵手謝欣妏，其率領的隊伍同樣摘銀而回。

香港遊艇會與中國香港賽艇協會於2017年首辦「維港賽艇賽」，至今已第7年舉辦這項盛事，目的讓普羅大眾接觸海岸賽艇，共同享受在維港賽艇的樂趣。