港超聯　香港U23唔使再做「3零部隊」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）尾場，香港U23坐鎮主場將軍澳運動場，迎戰港會。最終主隊憑劉家喬補時階段建功，1比1逼和港會，奪得聯賽第1分。

香港U23派出雲天樂把關，羅曉聰及鄧筵霑負責輸送彈藥，助劉家喬，袁世傑及林樂賢攻堅；港會則有杜國樑缺陣，由周子謙及菲杜化鎮守中路，溫俊和莊馬仕負責中場掃蕩，福保羅，基奧跟泰亞高組成前場三叉戟爭取入球。

比賽初段節奏較慢，直到16分鐘，基奧禁區頂附近施射，雲天樂撲出不遠，福保羅嘗試補中，再被雲天樂救出。20分鐘，香港U23右路開出角球，梁煒烽頂中門楣，幾乎為主隊先開紀錄。其後鄧筵霑推順後，在禁區頂附近起腳，被費查接實。戰至41分鐘，李樂謙傷出，由林智豐入替，上半場補時階段，福保羅一度把皮球送入網窩，惟被判越位在先，兩隊半場互交白卷。

港會換邊後隨即打開紀錄，47分鐘，港會左路開出罰球，泰亞高頂成1比0，隨後港會得勢不饒人，基奧接應角球頂斜。68分鐘，港會以汪雙財入替泰亞高，加強前場反擊速度。眼見遲遲未能追成平手，香港U23到73分鐘調入黎培基，何家智及張俊軒，力圖加強攻力。81分鐘，羅賓士高右邊主射罰球，被雲天樂撲出底線。戰至補時階段，主隊左路傳中，劉家喬混戰中射入，為球隊追成平手完場，香港U23取得聯賽第1分。