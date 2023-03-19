外流港將　梁祐維轉戰JFL投滋賀湖王

外流泰國清萊城的香港U23代表隊成員梁祐維「一仔」，經過半年T3聯賽的磨練後，決定向更高層次進發！日本足球聯賽(JFL)球隊滋賀湖王（Reilac Shiga FC）周日（19日）公布，與梁祐維達成合作協議，雙方簽約1年。

現年21歲的「一仔」，雖然年紀輕輕，但外流經驗相當豐富，先後在葡萄牙和泰國聯賽效力，去年8月加盟泰國T3球隊清萊城的他，今年1在會方的支持和經理人公司安排下，飛赴日本滋賀縣試腳，並憑表現獲得Reilac Shiga FC教練團青睞。據悉，「一仔」在Reilac Shiga FC會司職防守中場，並將披上46號球衣。

前身為Mio Shiga FC的滋賀湖王，今季在新贊助商入住後進行重組，矢志升上J3。陣中擁有多名來自J2及J3球會的當打球員，亦有3名曾在J1賽事上陣的經驗戰將，包括橫濱水手借將平井駿助等。據資料顯示，Reilac Shiga FC大軍中有兩名外援，除來自香港的梁祐維外，還有一位是南韓籍後衞文隼樹。今季JFL已展開，經過兩周的賽事後，Reilac Shiga FC暫時錄得1勝1和。

現時身在香港隨U23代表隊操練的「一仔」，周三(22日)將隨大軍到新加坡出戰「魚尾獅盃」，下周一(27日)返港，待處理好私務後便會飛赴滋賀，向新主報到。