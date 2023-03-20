富咸40秒自爆連食3紅　曼聯絕地晉級抽靚籤

周一(20日)凌晨英足總8強大戰，曼聯主場迎戰富咸一度陷入劣勢，全靠富咸上演一幕「40秒自爆」鬧劇，領隊馬高施華同2大主力韋利安、阿歷山大米祖域齊齊食紅牌，造就曼聯尾段連入3球，反勝3比1晉級。曼聯喺4強抽籤成功避開曼城，將會同白禮頓爭入決賽。

曼聯今仗雖然主場出擊，但同富咸只係踢成均勢，論埋門入肉程度客隊更勝一籌。50分鐘富咸角球攻勢，阿歷山大米祖域門前轟入，正當富咸掌控形勢，70分鐘出現戲劇性發展，當時韋利安喺白界前用手擋出查頓辛祖射門，VAR介入後球證去場邊睇重播，富咸領隊馬高施華因激烈抗議被罰紅牌。

球證之後判韋利安紅牌兼罰12碼，點知阿歷山大米祖域抗議期間，竟然出手推撞球證，同樣被直接出示紅牌，富咸3張紅牌前後只係相隔40秒。般奴費南迪斯為曼聯操刀12碼追平，尾段更藉打多2人優勢，由沙比薩同般奴費南迪斯各建一功，有驚無險反勝3比1殺入4強。

英足盃4強抽籤亦已完成，曼聯將會同白禮頓爭奪決賽資格，另一邊就由曼城對錫菲聯，「曼市打吡」嘅夢幻決賽仍然有機會上演。曼聯領隊坦哈格賽後表示：「球隊有明顯進步，呢班球員有好強嘅信念同性格，好似今場咁陷入劣勢，一樣可以反擊同扭轉戰局，冠軍會喺季尾先決定，我哋依家處於一個有利位置。」