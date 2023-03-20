國際體育盛事回歸香港　粉嶺同樂谷超滿FUN

【特約報道】香港哥爾夫球會（球會）將於3月23日至26日在粉嶺球場舉辦首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」。這個體壇盛事不僅突顯香港在國際高球壇的地位，更讓全球觀眾感受香港的獨有魅力。為慶祝這項盛事，球會在賽事期間，同時首辦為期4天的「粉嶺同樂谷」，免費為大眾提供充滿動感及多元化的活動。活動設有六大體驗區，每區各有特色，適合全家總動員參加，讓觀眾們享受高球運動外的種種樂趣。

六大體驗區的詳情如下：

「繽紛舞台」活力四射

「同樂谷」每天會邀請不同領域的專業教練及運動達人，帶領大家進行各式運動，讓參加者可以享受在戶外舒展筋骨的樂趣。「繽紛舞台」還有音樂表演，邀請了包括林德信、張天穎、Byejack 及 Nowhere Boys等歌手表演，周六（25日）更有C AllStar作為重頭戲，相信氣氛會更熱烈。

揮桿體驗樂無窮

大會在活動場內設高爾夫模擬器，並有專業教練從旁指導高球入門動作。另外大會更設有「揮桿大挑戰」遊戲，有機會贏得獎品！

兒童放電大本營

「Yum Me Play 兒童體驗天地」及「合家嘉年華」是教育與娛樂兼備的大本營。在活動中有一系列關於動物的 Wonderhats工作室，宣傳保育大自然意識，「合家嘉年華」則有跳彈床、臉部彩繪、魔術表演等有趣項目。

百年球場歷史生態展

活動設有展示粉嶺舊球場歷史生態的專區，導賞員會即場介紹這個與生態共融的球場，讓參加者了解粉嶺球場在推動高球發展的角色，以及其生態及歷史建築的重要性，參加者可獲精美紀念品，還有機會現場報名參加 4月至6月的「歷史生態遊」（名額有限）。

為食加油站

由 Seoul Recipe、鬼混以及 KIN Food Halls提供不同的國際美食，令人食指大動！另外大會將免費派發爆谷、棉花糖及雞蛋仔，先到先得，送完即止。

經典及珍貴汽車展

3月25日（周六）有經典和珍藏汽車於粉嶺球場舊場1號洞登場，必定是「粉嶺同樂谷」另一打卡熱點！

與眾同樂免費入場

粉嶺同樂谷

日期： 3月23至26日 （星期四至日）早上7時至晚上7時 費用：全免

地點： 香港哥爾夫球會-粉嶺球場 香港新界上水粉錦公路地段 1 號

大會每日提供免費來回球場和上水港鐵站（C出口）的穿梭巴士

*以上相片均為參考圖片