祖雲達斯擊敗國米　重返前4在望

周一(20日)凌晨意甲「國家打吡」，祖雲達斯憑中場菲臘高斯迪一箭定江山，作客以1比0擊敗國際米蘭。祖記因為造假帳被扣15分，但經過近7場聯賽贏6場瘋狂搶分之後，現時僅落後第4位AC米蘭7分，以佢哋強勁走勢，隨時有機會重返前4位，奪取下屆歐聯入場券。

國際米蘭開賽初段積極搶攻，尼高路巴列拿2次勁射，都被祖記門將施捷斯尼撲出，查漢奴古起腳亦無功而還，反而被祖雲達斯1次反擊得手，當時踢到23分鐘，拉比奧特斜傳，由菲臘高斯迪起腳射入。

呢個入波有特別意義，根據OPTA統計，祖雲達斯取得意甲作客國米，第100個入球，僅次於入117球嘅AC米蘭。

換邊之後，國際米蘭加強攻勢，但都係隔靴搔癢，雙方愈踢愈火爆，球證吹完場一刻，兩隊球員發生衝突，結果國米後衞迪岩布斯奧、祖記中場里安度柏利迪斯都食紅牌。國際米蘭近4場聯賽輸3場，已經落後榜首拿玻里21分，相信已爭標無望。

另一場意甲大戰，拉素憑薩卡尼入波，以1比0擊敗羅馬，反超前國際米蘭，升上第2位。今場同樣充滿火藥味，羅馬中堅羅渣伊賓尼斯、中場白賴仁基斯坦迪被逐，拉素亦有後衞阿當馬路錫食紅牌。

由於AC米蘭、羅馬今輪都輸波，造就第7位祖雲達斯愈追愈近，重返前4位機會大增。