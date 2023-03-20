香港隊　投入U22操練　梁祐維：先專注代表隊

即將赴新加坡出戰「魚尾獅盃」的香港二十二歲以下代表隊，周一（20日）進行決選名單公布後的首課操練，其中有份參與訓練的，還包括剛剛確認加盟日本JFL球隊滋賀湖王的梁祐維。談到即將轉戰日本聯賽，「一仔」直言非常興奮，但強調現階段會先專注代表隊賽事，作為今次名單中唯一外流兵，他希望與隊友分享經驗，以身作則。

上季征戰泰國T3聯賽的梁祐維，近日正式落實加盟日本JFL球隊滋賀湖王，「一仔」形容外流日本是新挑戰：「由泰國轉戰日本對我嚟講係新一頁，因為日本水平更高，希望可以盡快適應當地比賽節奏同文化，爭取出場機會，唔想辜負球迷嘅期望。」他透露已隨新東家跟操一段時間，感覺日本球員速度與技術更強，但認為適應上不成問題，惟需要克服語言隔閡：「要苦練日文。」

港隊U22決選名單公布後，是日進行首課操練，全部23人皆有出席，包括上周已與港隊U22大軍會合的「一仔」。作為今次名單中唯一外流兵，他表示會與隊友分享經驗，以身作則：「我作為『02』一屆都算係隊中年紀較大，經驗比較豐富嘅球員，所以會帶住佢哋嚟踢，運用我嘅領導能力，令成隊波氣氛再好啲，希望喺『魚尾獅盃』取得好成績。」

至於港隊U22主教練司徒文俊，就認為剛剛歸隊的「一仔」狀態有待觀察，但對他和幾位陣中經驗較為豐富的球員，都有較高期望：「始終佢喺外面踢過，見識過高水平嘅賽事同對手，我預期佢可以帶領到後防線，唔單止佢，好似葉卓文及趙聡悟等都要擔到大旗。」