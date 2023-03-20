PSG吞兩蛋　美斯同球迷反面勢離隊

周一(20日)凌晨法甲爆出冷門，榜首巴黎聖日耳門(PSG)主場0比2不敵雷恩，球王美斯不滿遭球迷噓，完場後拒絕同隊友向球迷「謝幕」，自己直入更衣室，呢位阿根廷國腳似乎已經同球迷勢不兩立，好可能今夏離隊。

雷恩繼首循環贏1比0後，今仗再憑托高伊甘比、卡利穆恩度上下半場各建一功，贈對手兩蛋，今季聯賽「雙殺」PSG。不過「好戲」喺完場後發生，當PSG球員拉隊去邊場答謝球迷支持嘅時候，美斯黑晒面，自己直接行入更衣室。

皆因呢位35歲阿根廷球王近期同PSG球迷關係破裂，早前已有球迷組織表明，今仗會發起行動，抗議美斯表現差，指佢「收入與表現不相稱」，開波前球場廣播講出美斯名字，立即噓聲四起，難怪佢唔肯去「謝幕」。

除咗同球迷反面之外，美斯同PSG續約亦未有進展，早前更傳出佢擅自提早結束操練，教練加迪亞澄清，指美斯當時有傷在身，所以縮短訓練時間。

美斯不斷受到負面消息影響，難免削弱續約機會，隨時今夏約滿離隊，盛傳美職、中東球會都有興趣簽入呢位巨星。