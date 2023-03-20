Panasonic學界籃球邀請賽強勢回歸　24支勁旅爭殊榮

「Panasonic學界籃球邀請賽」正式強勢回歸，賽事將於5月18日至21日假修頓場館舉行，由男女子各12支學界勁旅角逐冠軍寶座，大會上周五（17日）舉行抽籤儀式，由香港籃球總會常務副會長陳少煌、香港籃球總會主席陳瑞添及香港籃球代表隊成員蔡龍德主禮。上屆冠軍協恩中學將與滙基書院（大坑東）在W組相遇，重演九龍區學界戲碼，男子組頭號種子英華書院亦與精英賽4強對手可藝中學再重遇，未開賽已話題性十足，令人期待。

被譽為學界4大錦標賽之一的「Panasonic學界籃球邀請賽」2019年後因疫情一度停辦，今年重臨灣仔修頓場館，男、女子組各有12支學界強隊參賽，激戰可期。初賽階段一連3日舉行，12隊分4組比賽，每組首名出線4強。

香港籃球總會常務副會長陳少煌樂見賽事回歸，感謝學校熱烈支持：「今屆是繼2019年後復辦，學生可以在修頓球場感受大賽氣氛，透過高水平的比賽賺取經驗。」香港籃球總會主席陳瑞添期待今屆賽事繼續出產籃壇新星：「香港隊球員都是由學界搖籃培育出來，這類大型比賽能起推廣籃球之效果。今年各隊都增強實力，很難預測，英華、協恩的衞冕之路將面對不少挑戰。」

英華協恩爭衞冕

上屆女子組冠軍協恩中學與九龍區學界亞軍滙基書院（大坑東）及拔萃女書院同處W組，至於上屆男子組盟主、應屆精英賽亞軍英華書院與中華基督教會蒙民偉書院及今年精英賽首入4強的嗇色園主辦可藝中學在A組爭出線， 而男子精英賽冠軍聖若瑟書院則與漢華中學和香港路德會北角協同中學同處B組。

蔡龍德：冠軍誰屬難以預測

說到分組形勢，香港籃球代表隊成員蔡龍德預料男子組競爭激烈，冠軍誰屬難以預測：「Panasonic學界籃球邀請是各區學界賽、精英賽之外另一個大賽，令學生賽季得以延長，有多一個機會爭標，對他們來說會是難忘的回憶。今屆男子組實力平均，英華、男拔、聖若瑟預計都是冠軍熱門，不過小組賽比賽時間較短，有機會爆冷。女子組方面，協恩實力較強，期待其他球隊交出精彩表現，挑戰她們的王者地位！」

喇沙主帥：死亡之組挑戰大

今屆男子D組屬「死亡之組」，九龍區學界亞軍喇沙書院將硬撼學界4強球隊拔萃男書院和精英賽8強對手德信中學。喇沙書院主教練李希賢見證了抽籤儀式後表示，要在這組突圍而出難度極高：「男拔和德信都很難應付，特別是男拔，他們早前在另一個球賽擊敗我們，見到他們在學界失落精英賽之後，爭勝決心相當強。」

李希賢稱，喇沙陣容將大致沿用精英賽球員，不過由於部分主力要應付中學文憑試，或多或少影響備戰：「我們正選陣容當中有三人為中六生，他們都要準備DSE，精英賽後已暫停訓練，狀態難免有影響，不過我們都會全力以赴。對於賽事將於修頓場舉行，他表示歡迎：「今年港九區決賽都在中山紀念公園打，修頓是學界籃球聖地，學生肯定可以感受大賽氣氛，大家都很期待。」

文／圖：余樂詩、許思彤