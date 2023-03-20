Rugby for Good為健聽兒童及家傭提供訓練

為慶祝橄欖成長基金邁進十年，今年將舉辦一連串精彩社區活動。上周末率先在京士柏運動場及荃灣D. Park，為聾人社區、家傭社區帶來兩項有趣好玩的社區活動。

60名來自聰伶兒童發展中心及融合教育資源中心的家長、兒童及職工，於京士柏運動場參加以「嘉年華」形式舉行的香港聾人福利促進會同樂日。目標以富趣味性的欖球遊戲，為參加者提供一個既具教育意義、又鼓勵參與的平台。場內設置多個以欖球主題的遊戲攤位，並教授一些簡易的迷你欖球入門訓練、介紹欖球規則和基本技巧，包括傳球、接球及達陣等。

是次活動由香港聾人欖球隊主辦， 並獲得橄欖成長基金支持，為聾人社區兒童提供與健聽兒童交流的學習機會，讓他們能夠在積極正面的角色模範環境中學習新知識，進而提升自信和擴大社交圈子，同時亦助特殊需要孩子，訓練其溝通和社交技能。

香港欖球總會項目總監吳志浩樂見家長的參與：「是次活動我們為聰伶兒童發展中心和融合教育資源中心的三十個家庭提供不同的親子遊戲，讓小朋友和家長一起體驗欖球運動的樂趣，從中學習溝通，合作和鼓勵等重要價值觀念，增潤親子關係。」

社會共融及身心健康一直是橄欖成長基金的兩個關鍵支柱，故家傭社區亦是基金會主要服務對象之一。 橄欖成長基金樂見推廣非撞式欖球及建立由家傭由社區組成欖球球隊等舉措，幫助她們建立更緊密的社區聯繫，並為她們提供一個緩壓平台，讓家傭們忙裏偷閑，放下日常職責中的壓力和煩囂。

由來自 Eagles Ladies Rugby Club、Kowloon Rays 及 FDH Unite（菲律賓家庭傭工）組成的家傭隊，與聾人欖球訓練計劃組成的社區欖球隊於荃灣D. Park進行4x4非撞式欖球賽。參與球員們不但能夠體驗全新的 4 x 4非撞式欖球賽制，之後他們更可將所學回饋本地社區，協助橄欖成長基金教練在荃灣區執教欖球教室。

香港欖球代表隊成員莊嘉欣亦到場支持球員，分享七欖賽事經驗：「聾人欖球本身源用非撞式欖球的模式，適逢今次聾人欖球世界盃是七人賽，希望可以將自己在七欖賽場上的經驗和技巧與球隊分享。球員本身都有參與非撞式欖球訓練，基本功不俗，具良好傳球的技巧，以及向前推進的意識。見到他們現時的備戰進展亦都不錯，雖然加入七人欖球元素，對他們來說是新鮮事，但球員的基本功良好，學習態度積極，雖然是間剩不不少，但相信他們將盡力吸收、學習。」