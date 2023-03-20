朗尼囝囝攻破曼城　協助曼聯U13捧盃

朗尼囝囝Kai日前在英超U13全國盃北部決賽，為曼聯少年隊上陣對戰曼城，結果Kai仔射入1球，協助曼聯贏2比0捧盃，將會在全國總決賽火併阿仙奴。

Kai仔捧盃後喺個人社交網站報喜，寫道「全國盃，2比0擊敗曼城，打得好」，英媒報道指，其實Kai仔去年曾在曼徹斯特少年打吡戰對曼城入波，係一記精彩笠射，至於今次決賽入波兼捧盃就更有意義。

喺少年比賽界別，Kai仔因為父親係朗尼而成為名人，但其實佢能夠擔任曼聯少年隊主力係靠真材實料，佢上季交出56球28助攻，打破曼聯U12入球紀錄，拍得住佢老竇當年神童風采。

喺較早前一個訪問中，Kai仔揚言要喺10年後為曼聯踢英超，並為此目標一直在努力，而佢偶像就係父親：「咁講可能好無聊，但我嘅靈感可能來自父親，佢幫咗我好多，教識我好多足球知識，就算喺車內，聽佢以教練身份同球員講話都有得益。」

雖然現時效力曼聯U13，但Kai仔坦言自己最愛球隊係愛華頓，亦係佢父親出道嘅球會。