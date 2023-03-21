拿度18年來首次跌出TOP10　下月復出

西班牙天王拿度因傷缺席多項賽事，在最新公布的世界排名上，更是18年來首次跌出前10，據傳媒報道指他為泥地賽季展開備戰，並決定出戰下月的蒙地卡羅及巴塞隆拿公開賽，為衞冕法網作準備。

拿度自從今年澳網次圈出局後，一直養傷，最新公布的世界排名降至13，他於2005年4月躋身世界前10位後，一直保持TOP10位置連續912個星期，寫下紀錄，而這是他近20年來首次跌出TOP10；即使排名滑落，但他不忘在恭賀西班牙「小天王」艾卡華斯重返「世一」，他在社交平台上載了艾卡華斯在印第安韋爾斯致勝一刻的相片，並寫上「恭喜@carlitosalcarazz 重返#1及贏得印第安韋爾斯冠軍。」艾卡華斯要在即將開打的邁阿密公開賽成為衞冕，才能繼續保持「世一」位置。

至於養傷近兩個月的拿度已先後退出杜拜、印第安韋爾斯及即將展開的邁阿密賽，而據外媒報道指拿度將會改變一下比賽的策略，主要為大滿貫而戰，這位「22貫」傳奇已報名爭逐蒙地卡羅大師賽及巴塞隆拿ATP500的賽事，展開泥地賽季的備戰。

擔任巴塞公開賽賽事總監的前世界「３哥」費利亞表示:「拿度已展開深度的訓練，慢慢的再加量，我有信心他能順利復出，他會開心地回歸賽場。」他續稱:「這對他是重要的一年，蒙地卡羅的安排將對法網準備有直接影響，而他清楚自己所需。」拿度已破紀錄贏得14屆法網冠軍，今年將挑戰第15次捧盃。