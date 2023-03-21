港超聯　明加索夫奪11月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，由傑志中場明加索夫奪得「11月最有價值球員」，亦是這位土庫曼國腳繼成為8&9月最有價值球員得主後，今季第2次贏得這個個人獎項。

傑志在11月總共有5場賽事，包括4場聯賽及1場「賽馬會菁英盃」分組賽的賽事。儘管傑志11月有5場比賽之多，但傑志整體實力明顯超班，球隊除了5場賽事全勝之餘，更以不失1球的姿態獲勝，合共攻入18球。傑志在11月的賽事中，只安排明加索夫在超級聯賽披甲，而「賽馬會菁英盃」的賽事並未有派他上陣，但這名土庫曼外援在4場聯賽中均取得入球，包括在11月26日對東方的賽事個人梅開二度。

今季第2次奪得這個個人獎項的明加索夫，再次多謝傑志、教練團給予自己機會，他表示與各隊友合作都很開心，並認為沒有隊友的協助，自己並不會奪得這個獎項，形容這個獎項應該是屬於大家。他續稱，雖然目前很多事言之過早，但有信心可為傑志奪得更多錦標，包括更多個人獎項。