輪椅劍擊世界盃　余翠怡與鍾婉萍花劍獲銅牌

余翠怡(右一)於女子A級花劍個人賽奪銅。（相片由香港傷殘人士體育協會提供）

香港傷殘運動員再傳喜訊，「輪椅劍后」余翠怡與鍾婉萍日前於IWAS輪椅劍擊世界盃分別獲得花劍個人賽銅牌，而草地滾球隊在世界錦標賽袋走2銀1銅。

IWAS輪椅劍擊世界盃–意大利比薩站於周日(19日)結束，女子A級花劍個人賽2號種子余翠怡直入16強賽，先以15比5輕取西班牙劍手Judith RODRIGUEZ MENENDEZ，再以15比9淘汰匈牙利對手Zsuzsanna KRAJNYAK，惜以13比15憾負烏克蘭對手Nataliia MORKVYCH，不設季軍戰下奪得銅牌。

至於鍾婉萍於女子B級花劍個人賽以6號種子身份直入16強賽，先以15比12勝匈牙利對手Boglarka MEZO，再於8強賽以15比10勝烏克蘭代表Olga YESINA，惟於4強賽面對中國代表肖蓉以9比15落敗，為港隊增添一面銅牌。

此外，日前於澳洲堤維德岬舉行的IBBA世界草地滾球錦標賽中，郭永於男子B4級個人賽中先奪得一面銀牌，及後夥拍鄧順儀於混合B4級雙人賽再奪銅。女將陳嘉敏則於女子B3級個人賽增添一面銀牌。