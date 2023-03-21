天才新星擔大旗　8支奇兵齊起革命

世盃結束冇幾耐，另一項國際大賽歐國盃即將展開外圍賽，當球迷目光集中喺英格蘭、德國、荷蘭、法國、西班牙等傳統勁旅身上嘅時候，其實二三線球隊靜靜起革命，呢班過往嘅「陪跑分子」近年有唔少天才新星崛起，帶動球隊實力「升呢」，成為爭出線新勢力。

夏蘭特奧迪加特撐起挪威

挪威對上一次出戰國際大賽，已經係23年前嘅00歐國盃，當年佢哋有蘇斯克查、懷斯、邦尼拜等名將壓陣。經過長年青黃不接嘅低谷後，今屆挪威陣容相當有睇頭，事關兩大球星艾寧夏蘭特同馬田奧迪加特已大熟大勇，有力撐起呢支北歐奇兵。

英超孖寶步入黃金時期

兩位效力曼城同阿仙奴嘅英超王牌球星，其實上屆歐國外都有份參賽，不過當時都係以「潛力股」身份出現，依家艾寧夏蘭特只係22歲，而馬田奧迪加特亦不過24歲，正式步入黃金時期，佢哋今季分別挑起英超兩大雄師嘅旗幟，證明實力已屬歐洲頂尖。挪威領隊蘇巴根對呢對球星由細睇到大，對佢哋能力非常清楚，以呢對「英超孖寶」作為核心，要爭小組前兩名資格絕對唔係難事。

沙洛文勢領以色列創歷史

以色列一直被視為「魚腩」球隊，歷史上從未踢過歐國盃決賽周，上屆喺附加賽互射12碼被蘇格蘭淘汰，已經係最接近嘅一次。以色列依家嘅球員，大部分都係國內或歐洲二線聯賽效力，不過23歲翼鋒沙洛文就平地一聲雷彈起！

上年由薩克達轉會富咸後，因膝傷缺陣大半季嘅佢，今年初復出即表現到被烏克蘭球迷譽為「魔術師」嘅風範，早前更連續5場英超入波，由左翼扣入中路射門嘅必殺技屢建奇功，堪稱係以色列自班拿約後最有「星味」嘅球員。

Ｉ組冇一隊突出

以色列今屆喺I組嘅對手實力平均，最勁嘅瑞士未見大超班，其他球隊好似羅馬尼亞、白俄羅斯等實力唔見得好過以色列，沙洛文如果踢出水準，有望帶領以色列創造歷史。

「格魯吉亞美斯」靠防反突圍

地理位處西亞同東歐交界嘅格魯吉亞，人口唔夠400萬，經濟環境欠佳，上世紀90年代脫離蘇聯獨立後，從未打入大賽決賽周，但依家機會終於來了，因為格魯吉亞球壇誕生1位超新星基華拉斯基利亞。呢位22歲翼鋒上年夏天加盟意甲球隊拿玻里後，表現一鳴驚人，聯賽入波同助攻都達到雙位數，被譽為「格魯吉亞美斯」。

基華拉斯基利亞速度極高

基華拉斯基利亞技術細膩、速度快、突破能力強，屬於能夠憑個人力量扭轉戰局嘅球員，拿玻里今季可以力壓米蘭雙雄，喺意甲一枝獨秀，並打入歐聯8強，基華拉斯基利亞居功厥偉。格魯吉亞以往踢穩守突擊，但欠缺突擊人物，現時擁有基華拉斯基利亞，可望提升反擊同搶分能力，加上同組對手除咗西班牙之外，蘇格蘭、挪威、塞浦路斯並非傳統強隊，格魯吉亞有機會突圍。

艾雲費格遜爆發愛爾蘭重燃希望

愛爾蘭曾經出產過堅尼、羅比堅尼等球星，但近年人才凋零，無緣過去5屆世盃，對上1次打入大賽決賽周已經係2016年歐國盃。直至18歲新星艾雲費格遜出現，愛爾蘭球迷終於睇到希望。

身高1米88嘅艾雲費格遜屬於白禮頓青訓產品，上年2月首次喺英超披甲。佢今季同球會簽長約後大爆發，主場對阿仙奴，取得職業生涯首個聯賽入波，成為愛爾蘭同白禮頓史上喺英超最年輕入波球員。3日之後，白禮頓對愛華頓，艾雲費格遜首次踢正選，演出更醒神，入波兼1次助攻，協助球隊大勝4比1。其後英超對李斯特城及英足盃對史篤城又有波入，被譽為自羅比堅尼之後，愛爾蘭最天才橫溢射手。

上年11月進身大國腳

艾雲費格遜上年11月首次進身愛爾蘭大國腳，相信喺今屆歐國盃外圍賽有唔少表演機會。不過，愛爾蘭同組對手有法國同荷蘭，想以首兩名出線，非常困難。

英超雙箭彈起瑞典強攻打天下

瑞典到今時今日仲要靠「戰神」伊巴謙莫域？其實唔係，呢支北歐雄師近年已經搵到接班人，而且一口氣出現兩個，佢哋就係古路施夫斯基同阿歷山大伊沙克，伊巴嘅角色，可以話係佢兩個嘅「護道人」。

古路施夫斯基助攻力強

現年22歲嘅古路施夫斯基，去年初獲干地睇中由祖雲達斯外借到熱刺，作為哈利卡尼同孫興民嘅新拍檔，初到英超並無水土不服問題，加盟熱刺即插即用，係干地成功收購之一，僅半季就發揮作用，幫助球隊取得歐聯入場券，喺熱刺上陣46場入7球13助攻，助攻能力極強，被視為國家隊中場發電機。

23歲嘅阿歷山大伊沙克喺皇家蘇斯達踢出身價，身高1米92嘅佢被譽為「新伊巴」，去年夏天以破球會紀錄7,000萬鎊加盟紐卡素，可惜初時遇上傷患上陣機會唔多，不過1月復出就幫球隊完場前絕殺擊敗富咸，今次歐國外正係佢展示身價嘅好機會。

蘇保斯拉爾匈牙利新核心

前年匈牙利喺歐國盃「死亡之組」力戰葡萄牙、法國同德國不落下風，令人印象深刻，但原來呢隊匈牙利仲未用盡全部實力，因為匈牙利嘅天才中場蘇保斯拉爾因傷落選，而未有上陣機會，直至舊年6月歐國聯，蘇保斯拉爾終於重回戰線，仲靠佢一箭定江山以1:0擊敗英格蘭，亦係匈牙利自1962年世盃後再挫英軍，年僅22歲嘅蘇保斯拉爾一戰封神。

紅牛出品夏蘭特拍檔

蘇保斯拉爾係「紅牛系」出身，踢過薩爾斯堡，曾經同艾寧夏蘭特合作征戰歐聯，之後夏蘭特轉投多蒙特，而佢亦過檔RB萊比錫，喺萊比錫兩季上陣79場入15球21助攻，佢同時亦係上季德國盃捧盃功臣。

匈牙利一代前鋒施沙拉爾舊年退出國家隊，領隊馬高羅斯委任蘇保斯拉爾做國家隊新隊長，仲形容呢位天才中場將會躋身頂級球員行列，國家隊未來多年，都會以佢為核心。

梅迪歷靠外圍賽翻身

烏克蘭多年嚟都係二線球隊，不過，自從同波蘭合作獲得2012歐國盃決賽周主辦權後，國內足球水平及國際賽成績都有明顯提升，但嚟嚟去去都逃唔出「舒夫真高」，由球員時代開始到掛靴，之後順理成章成為國家隊領隊，直至2021年先正式脫鈎。

烏克蘭足球先生誓證身價

今屆歐國外同烏克蘭、英格蘭、意大利同組，幾名外流球員成為焦點，尤其喺今年冬窗以1億歐元身價，由薩克達轉投車路士嘅梅迪歷，更令人期待成為「X Factor」。22歲嘅梅迪歷喺烏克蘭青年軍各梯隊已經鋒芒畢露，舊年仲成為烏克蘭足球先生，驚人嘅速度及盤扭能力，加上自己可以入波，係新一代「逆足擺放」嘅代表人物。雖然暫時喺車路士未能證明身價，或者今次外圍賽，正正係畀佢翻身嘅好機會。

施斯高孭飛斯洛文尼亞有攻開

斯洛文尼亞曾經威過一輪，先後殺入2000年歐國盃及2002年世盃決賽周，佢哋對上一次出戰國際大賽，已經係2010年世盃決賽周，就算有鋼門奧比歷鎮守防線，但中前場始終缺少一把尖刀，好彩依家有施斯高冒起。

浸完奧乙即變士哥王

呢位年僅19歲嘅「怪物」，喺2019年畀擅於造星嘅奧地利班霸薩爾斯堡發掘，即被借去乙組仔列弗寧磨練，跟住再收番嚟用，69次為薩爾斯堡上陣入22粒，唔講得笑，佢下季會被派去「分公司」德甲勁旅RB萊比錫。

施斯高雖然高大但唔笨拙，喺2021年已獲斯洛文尼亞徵召，17次為國效力已入5粒，其中喺上年歐國聯作客瑞典之役，喺左路近底線位置，接應隊友長傳，第一時間起左腳窩利抽射破網，妙到毫巔，甚至畀人將呢球，同荷蘭傳奇雲巴士頓喺1988年歐國盃決賽嘅「零度窩利」相提並論，施斯高可能係繼名宿沙荷域之後，最具天分嘅斯國進攻核心。