香港11月辦場地越野車世錦賽　見證王者誕生

繼2019 香港電動方程式賽車（Formula E）後，香港將於11月11至12日主辦「2023 FIA世界場地越野車錦標賽」壓軸一站賽事，讓車迷有機會於香港繁華都市見證世界冠軍誕生。今站賽事迎來兩個里程碑，將是首度於亞洲及市中心上演，大會周二（21日）舉行啟動儀式。

「2023 FIA世界場地越野車錦標賽」將於6月展開，賽季共有8站賽事，香港獲得最後一站的主辦權，將於11月11至12日一連兩日假中環海濱活動空間進行賽季年終賽，屆時車迷有望見證世界冠軍在港加冕。Teamwork Creative Events Limited及World RX（HK）Management Limited行政總裁王思禮透露，香港獲得3年賽事主辦權，賽事預算8千萬，目前正申請「M」品牌，期望獲得更多政府資助。

一如Red Bull F1 Dragon Run及香港電動方程式賽車Formula E賽事，香港站賽事將於中環海濱活動空間舉行。此賽道屬短距離，約長1公里，路面為一半泥地，一半柏油碎石路。王思禮表示，「賽道將途經龍和路等地段，屆時將設更多企位，期望比Formula E入場人數更多。另外，由於香港站屬賽季終站，將影響冠軍，故香港車手不會持外卡參加，但會另外安排支援賽事，讓更多車手參與其中。」