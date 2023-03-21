高球名將齊遊維港　周四起爭逐國際都會賽

由香港哥爾夫球會呈獻的「國際都會高爾夫球錦標賽」，本周四起一連4天在粉嶺球場舉行，132位來自世界各地的高球手，誓要捧盃贏得冠軍殊榮。參與是次大賽的5位國際和本地星級名將，周二(21日)在大會安排下乘坐天星小輪暢遊維多利亞港，感受東方之珠的迷人魅力。

曾於2010年香港高爾夫球公開賽冠軍保達（Ian Poulter）和2016年英國公開賽冠軍斯滕森（Henrik Stenson）是今次爭標熱門，賽事還雲集了亞洲知名球星，包括亞巡賽獎金王及首個打進美巡賽的泰國球員阿費巴拉特（Kiradech Aphibarnrat），他的同胞傑尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond）亦會參賽；另外兩位前香港高爾夫球公開賽冠軍奧爾斯比（Wade Ormsby）與亨特（Scott Hend）也列陣爭標，還有亞太地區的超新星，包括本地剛轉職業的許龍一和張雄熙，以及內地業餘球手丁文一，都期望爭取佳績。

其中許龍一是獲香港哥爾夫球會委任為其中一位大使，他今年初贏得亞巡賽全卡後轉戰職業，且狀態大勇。他在泰國國際系列賽中以低標準桿12桿的成績並列第34位，並在上周印度舉行的DGC公開賽中再次打入決賽輪，最終並列第59位。

現年46歲的斯滕森是首次體會亞洲高爾夫球大賽，他也希望藉着此行加深了解高爾夫在亞洲的發展情況。斯滕森表示：「我們能看到亞洲高爾夫球界的發展和進步，亞洲球員的名字在世界各地賽事中如雨後春筍般人才輩出；大家同時亦看到業餘精英有機會在奧古斯塔（Augusta）參賽，證明了這裡多年來滋養了不少亞洲選手。」

現年47歲的保達一直是粉嶺球場的傳奇人物，他在2010年的香港高爾夫球公開賽中以創紀錄的低標準22桿成爲賽事盟主。保達表示：「好開心我一直獲得香港球迷的熱情支持。能夠再次來港參賽，我感到十分興奮。每次在亞洲參賽，我們都會發現新的天才球員湧現，我熱切期待能夠和他們同場競技。以當他們爸爸的年紀和他們比試，我相信我的成熟智慧和豐富經驗會是我的最大優勢。」

參賽球員除了爭奪高達100萬美元的獎金外，「國際都會高爾夫球錦標賽」還取得The R&A認證，成爲「英國公開賽」資格賽系列的三場亞洲區賽事之一，提供在本年7月於皇家利物浦高爾夫俱樂部舉行的第151屆英國公開賽的參賽資格。保達補充說：「能在賽事中獲得英國公開賽的參賽資格，這對亞巡賽和香港來說都是一件可喜之事。」

對斯滕森來說，在粉嶺球場作賽一直是他籌劃之一，這次終於如願以償。他表示：「當我想到亞洲的高爾夫球賽時，有幾個球場經常在我腦海中浮現，很明顯香港和粉嶺球場就是其中之一。我真的很期待這次參賽，同時也希望能碰上本地精英球手。」

香港哥爾夫球會會長郭永亮在歡迎是次參賽的球員致詞時表示：「闊別三年後，國際高爾夫賽事終於回歸香港，我代表球會再次歡迎世界級球手和觀眾再次來到粉嶺球場觀賽，這是令人十分鼓舞的事情。登記索取門票進場觀賽事的球迷和市民非常踴躍。社會大眾對今次賽事的熱烈回響，令球會上下都十分振奮。事實上，參與賽事的球手可謂陣容強勁，既有威名遠播的冠軍好手，亦有本地的超新星，相信會為大家帶來精彩的激戰；而今屆首辦的『粉嶺同樂谷』同樣為大家帶來一系列娛樂性豐富的節目。今次球會舉辦一連四天的體壇精彩盛事，歡迎大家進場親身體驗箇中精彩。」

舉辦首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」之後，球會將在10月舉辦女子歐洲巡迴賽賽事之一「沙特阿美石油團體系列賽」（Aramco Team Series），而香港歷史最悠久的職業體育賽事——第62屆「香港高爾夫球公開賽」亦將於今年11月復辦。